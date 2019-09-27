Протесты работников "Санитека" в Ереване переросли в бессрочный пикет

27 сентября 2019, 00:06

Сотрудники ереванского оператора по вывозу мусора пообещали ежедневно протестовать у здания мэрии, пока компания "Санитек" не получит деньги на выплату зарплат. Новый оператор, который пришел на смену "Санитеку", лучше справляется с работой, считают опрошенные "Кавказским узлом" горожане.

Как информировал "Кавказский узел", 11 сентября рабочие "Санитека" на акции заявили, что власти Еревана не перечислили средства для выплаты зарплаты. 25 сентября сотрудники оператора по вывозу мусора организовали шествие к зданию мэрии Еревана. Двое участников протеста задержаны после драки с водителем, который не смог проехать по дороге из-за акции.

Работники компании "Санитек" начали 26 сентября бессрочный сидячий пикет у здания ереванской мэрии, требуя оплатить услуги компании за вторую половину августа. По данным полиции, в акции приняли участие около 30 человек, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Пикет будет продолжаться до тех пор, пока работники "Санитек" не получат свою августовскую зарплату, заявила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы "Альтернативная мэрия" Сона Агекян, координирующая акцию протеста. "В мэрии говорят, что нет гарантий, что работникам выплатят зарплату, если средства будут перечислены. Но я сама видела документацию компании: в ней указано, на что конкретно будут потрачены средства", – заявила Агекян. По ее словам, пикет будет проводиться только в рабочее время, так как большинство работников "Санитека" – люди пожилые, и они не смогут круглосуточно участвовать в акции.

Говоря о драке с водителем на акции 25 сентября, Агекян назвала ее провокацией. "Остановилась машина с "блатными" номерами, ее водитель начал оскорблять [протестующих]. В ответ ему дали пощечину, но полиция почему-то не стала задерживать водителя, а задержала только работников "Санитека". Это была преднамеренная провокация", – заявила она. Задержанных отпустили спустя три часа, однако против них может быть возбуждено уголовное дело, добавила Агекян. В полиции корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что решение о возбуждении дела еще не принято.

Мэрия опасается, что счета "Санитека" будут заморожены

Компания "Санитек" с опозданием представила исполнительные акты за проделанную во второй половине августа работу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления информации и по связям с общественностью мэрии Еревана Овсеп Кубатян. Он подтвердил, что мэрия готова перечислить деньги, но опасается, что эти деньги пойдут не на погашение долгов по зарплате. "Со штрафными санкциями сумма выплаты составляет около 130 миллионов драмов (около 273 тысяч долларов США. – Прим. "Кавказского узла"). Но у "Санитека" есть проблемы с банком, и не исключено, что перевод будет заморожен. Мэрия ищет приемлемый вариант перевода денег, чтобы деньги пошли на выплату зарплаты", – пояснил представитель столичной администрации.

Кубатян отметил, что "Санитек" уже почти месяц не вывозит мусор. "Муниципальное предприятие по вывозу мусора сегодня полностью покрывает Ереван. Мусор вывозят около 35 машин. Кроме того, мэрия заменила испорченные контейнеры на новые. Всего закуплено 4600 контейнеров. Также планируется закупить 1000 металлических контейнеров", – заявил он.

Представитель мэрии рассказал, что власти намерены увеличить число контейнеров. "В договоре с "Санитеком" указано, что должно быть установлено 16 тысяч контейнеров. Но как производили расчет, непонятно. Число контейнеров должно соответствовать числу жителей. Например, на пять-шесть 14-этажных домов приходится три-четыре контейнера. И уже в полдень они все переполнены. Там, где необходимо, число контейнеров будет увеличено", – заверил Кубатян.

16 июля "Санитек" заявил, что не может расплатиться с подрядчиками из-за санкций и штрафов со стороны мэрии. Городские власти считают, что проблемы с мусором в городе возникли из-за нарушения оператором условий договора, и объявили о закупке 24 грузовиков для того, чтобы улучшить качество уборки мусора без участия "Санитека". 9 августа вице-мэр Еревана Айк Саргсян пригрозил, что если "Санитек" не улучшит ситуацию с вывозом мусора, то контракт с ним будет разорван.

Перейти на работу из "Санитека" в муниципальное предприятие сложно

54-летняя участница пикета Эрмине Акопян рассказала, что проработала уборщицей в компании 4,5 года. "Моя зарплата составляла около 85-90 тысяч драмов (178-189 долларов. – Прим. "Кавказского узла"). Для нас это большие деньги. Среди нас есть люди, которым надо платить за аренду квартиры или по кредитам. А в новое муниципальное предприятие по вывозу мусора не все могут трудоустроиться", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Акопян, она уволилась в начале сентября, но до сих пор не получила расчет. "За все время работы я не брала отпуск, мне также не оплачивались больничные. Думала, что получу вместе с расчетными, когда буду увольняться. Сложно сказать, сколько мне полагается. Наверное, около 350 тысяч драмов (около 735 долларов. – Прим. "Кавказского узла")", – отметила бывшая работница "Санитека".

54-летний водитель мусороуборочной машины Араик Мурадян заявил, что за август ему должны заплатить порядка 200 тысяч драмов. Еще 500-600 тысяч драмов, по его словам, составят расчетные. "Я расторг договор с "Санитек" после шести лет работы, надеясь устроиться на работу в муниципальном предприятии по вывозу мусора. Но мне сказали, что возьмут на работу после недельной стажировки. Мои ученики водят грузовики, а я должен оставаться в запасе? У меня водительский стаж 35 лет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

30-летний работник "Санитека" Андраник Акопян смог получить работу в муниципальном предприятии. "Мне должны за полмесяца работы, так как я ушел еще в середине августа. Кроме того, мне полагается порядка 500 тысяч драмов расчетных. Обещали, что заплатят, но до сих пор не перечислили", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ереванцы отметили улучшение работы по вывозу мусора

Ситуация с вывозом мусора существенно улучшилась, когда этим занялось муниципальное предприятие, считает житель административного района Аван, предприниматель Алек Овсепян. "Муниципальный оператор работает заметно лучше "Санитека". Мусор вывозят вовремя, не допускают его скопления возле контейнеров. Старые контейнеры заменили новыми. И самое главное, нет того прежнего зловония", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница административного района Арабкир, художница Заруи Мурадян согласна с мнением, что с приходом нового оператора ситуация с вывозом мусора улучшилась. "Наша улица – тупиковая. Нам не заменили контейнеры, но увеличили их число с одного до четырех. И вовремя вывозят мусор. Гор мусора, как прежде, не бывает", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Журналистка Армине Агаронян, проживающая в центральном административном районе, наоборот, недовольна вывозом мусора. "Сломанные контейнеры заменили, но их число осталось прежним. На два пятиэтажных дома с шестью подъездами, две аптеки, два магазина, две кондитерские и пять ресторанов приходится всего четыре контейнера. Общая картина пока что удручающая", – сказала Агаронян корреспонденту "Кавказского узла".

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.