Два участника акции уборщиков мусора задержаны в Ереване

25 сентября 2019, 14:07

Сотрудники оператора по вывозу мусора "Санитек" организовали сегодня шествие к зданию мэрии Еревана, потребовав перечислить им зарплату. Двое участников протеста задержаны после драки с водителем, который не смог проехать по дороге из-за акции.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 сентября рабочие "Санитека" на акции заявили, что власти Еревана не перечислили средства для выплаты зарплаты. Мэрия отвергла эти обвинения, подтвердив свои слова документально. Представитель "Санитека" заявил, что перечисленных средств недостаточно для продолжения деятельности компании и выплаты зарплаты.

16 июля "Санитек" заявил, что не может расплатиться с подрядчиками из-за санкций и штрафов со стороны мэрии. Городские власти считают, что проблемы с мусором в городе возникли из-за нарушения оператором условий договора, и объявили о закупке 24 грузовиков для того, чтобы улучшить качество уборки мусора без участия "Санитека". 9 августа вице-мэр Еревана Айк Саргсян заявил, что если "Санитек" не улучшит ситуацию с вывозом мусора, то контракт с ним будет аннулирован.

Сотрудники ереванского оператора по вывозу мусора "Санитек" вышли сегодня на протестную акцию с требованием к мэру Еревана Айку Марутяну погасить долг по зарплате. Протестующие отметили, что именно мэрия не перечислила деньги "Санитеку", из-за чего сотрудники оказались в такой ситуации. Во время шествия участники скандировали: "Зарплата!", перевел корреспондент "Кавказского узла" слова участников протеста, который транслировала в онлайн-режиме на своей странице в Facebook бывший член Совета старейшин Еревана, участник движения "Альтернативная мэрия" Сона Агекян.

В ходе шествия сотрудники "Санитек" на некоторое время перекрыли движение по дороге в районе Шенгавит. В это время между участниками акции и водителем проезжающей машины произошла драка, после чего двоих протестующих задержали сотрудники полиции. По словам Соны Агекян, шествие сопровождали только два полицейских, после инцидента число полицейских увеличилось.

После задержания участники акции направились к зданию полицейского отделения Шенгавита, куда повели задержанных участников акции. Они потребовали освободить задержанных, перевел корреспондент "Кавказского узла" слова участников шествия.

Жители Еревана жалуются на плохую организацию вывоза мусора с 2018 года. 13 июля и 8 августа в Ереване прошли акции протеста, причем трое участников последней акции были задержаны.

Городская мэрия не расторгла договор, подписанный с "Санитек", поэтому власти имеют взаимные обязательства с компанией, заявила Сона Агекян. "Если и есть между мэрией и компанией "Санитек" какие-то проблемы или нерешенные вопросы, это не должно влиять на сотрудников компании. Эти люди должны получать зарплату за проделанную ими работу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Агекян.

Агекян также сообщила, что рабочие "Санитека" имеют кредитные обязательства перед банками, а мэрия лишила их зарплаты.

По словам сотрудников "Санитек", им приходилось работать в трудных условиях, но за это не заплатили, информирует сегодня News.am.

"Если прямо сегодня не перечислят мою зарплату, я собираюсь [совершить самоубийство] вместе со своим ребенком. Мы не просим подаяния, мы хотим получить нашу заслуженную зарплату. Столько времени мы нормально работали...", - цитирует сегодня одного из участников шествия Аysor.am.

Задержание двоих участников акции подтвердили в полиции Армении. "Правоохранители в результате инцидента по подозрению в драке задержали двоих участников акции, их повели в Шенгавитское отделение полиции", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы полиции Армении Зарзанд Габриелян.

Напомним, что общий зарплатный фонд "Санитека" за август, как заявили в компании, составляет около 132 млн драмов (почти 277 тысяч долларов). В целом за весь август, как отметил представитель компании, мэрия перечислила "Санитеку" 32,5% от общей суммы.