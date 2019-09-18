Работники "Санитека" добились от мэрии Еревана ответа о переводе средств на зарплату

18 сентября 2019, 22:35

Мэрия Еревана предоставила сегодня протестующим работникам городского оператора по вывозу мусора "Санитек" документ о перечислении компании денег. Представитель "Санитека" заявил, что перечисленных средств недостаточно для продолжения деятельности компании и выплаты зарплаты.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июля "Санитек" заявил, что не может расплатиться с подрядчиками из-за санкций и штрафов со стороны мэрии. 3 августа глава компании обвинила мэрию в рейдерстве. Городские власти считают, что проблемы с мусором в городе возникли из-за нарушения оператором условий договора, и объявили о закупке 24 грузовиков для того, чтобы улучшить качество уборки мусора без участия "Санитека". 9 августа вице-мэр Еревана Айк Саргсян заявил, что если "Санитек" не улучшит ситуацию с вывозом мусора, то контракт с ним будет аннулирован. 11 сентября рабочие "Санитека" на акции заявили, что столичные власти не перечислили средства для выплаты зарплаты.

Жители Еревана жалуются на плохую организацию вывоза мусора с 2018 года. 13 июля и 8 августа в Ереване прошли акции протеста, причем трое участников последней акции были задержаны.

Сотрудники компании "Санитек" сегодня провели протестную акцию перед зданием ереванского муниципалитета с требованием выплаты им зарплаты за август. Участники акции потребовали встречи с городскими властями и объяснений от них. Однако к ним никто не вышел, и они перекрыли улицу в знак протеста. Полицейские силой вытолкнули протестующих с проезжей части, в результате произошла потасовка. Однако никто из участников задержан не был. Затем сотрудники "Санитека" решили войти в здание мэрии, но полицейские перекрыли им дорогу, не впустив в здание, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию акции информагентством News.am.

"Мэрия Еревана утверждает, что деньги на зарплату перечислены, а руководство "Санитек", наоборот, говорит, что не получало никаких денег", – заявил один из участников акции Арман Манукян.

По его словам, мэрия сообщила, что перечислила около 160 млн драмов (свыше 335 тысяч долларов). "Городские власти обещают представить документ о перечислении денег", – сказал Манукян.

Он сообщил, что всего порядка одной тысячи работников ждут зарплаты. Сотрудники "Санитека" не верят ни мэрии, ни руководству компании, заявил Манукян.

К протестующим вышел пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян, который представил документ о перечислении в августе "Санитеку" суммы в размере 165 млн 340 тысяч драмов (почти 350 тысяч долларов). Из этой суммы 23 млн 508 тысяч драмов - за предоставленные услуги в июле, а 141 млн 831 тысячу драмов – в августе, сообщил Карапетян, назвав сумму "достаточной" для выдачи зарплаты.

Карапетян обещал, что мэрия сделает все возможное, чтобы работники "Санитека" получили зарплату, несмотря на то, что это не входит в прямые обязанности городских властей. "Но поскольку это наши граждане, мэрия Еревана ищет юридические пути для того, чтобы перечисленные "Санитеку" деньги дошли до работников", – отметил Карапетян. При этом пресс-секретарь не назвал конкретные сроки решения данной проблемы.

В компании "Санитек" корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что мэрия Еревана в августе должна была перечислить около 430 млн драмов (свыше 900 тысяч долларов) за обслуживание 12 административных районов города. За первую половину августа, согласно данным "Санитека", мэрия перечислила 141 млн 831 тысячу 728 драмов (около 298 тысяч долларов). Одновременно мэрией за тот же период было удержано 69 млн 546 тысяч 191 драм (около 145 тысяч долларов).

"Перечисленную мэрией сумму за первый период августа "Санитек" потратил на организацию ежедневных работ – на приобретение топлива, моющих средств, а также на осуществление других финансовых обязательств и текущих затрат", – отметил сотрудник компании. За вторую половину августа, по его словам, в период с 16 по 31 число мэрия никакие средства не перечислила, поэтому зарплата работникам не была выплачена.

Общий зарплатный фонд "Санитека" за август, как заявили в компании, составляет около 132 млн драмов (почти 277 тысяч долларов). В целом за весь август, как отметил представитель компании, мэрия перечислила "Санитеку" 32,5% от общей суммы.