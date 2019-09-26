Премия имени Айшат Магомедовой привлекла внимание к правозащитницам на Северном Кавказе

26 сентября 2019, 22:58

Лауреатки премии для женщин-лидеров на Северном Кавказе определены, их имена будут объявлены 28 сентября. Правозащитницы и активистки нуждаются в общественном признании их работы, считают организаторы конкурса и номинантки.

Как писал "Кавказский узел", в июле немецкий Фонд Генриха Бёлля объявил о приеме заявок на соискание премии для женщин-лидеров Северного Кавказа, занимающихся общественной деятельностью. Награда учреждена в память доктора Айшат Магомедовой. Ее проекты были жизненно важными для дагестанских женщин, рассказали "Кавказскому узлу" знавшие Айшат Магомедову люди.

Имя победительницы конкурса на премию имени Айшат Магомедовой будет объявлено 28 сентября, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" программный координатор Фонда имени Генриха Бёлля в России Ирина Костерина. "Победительница выбрана почти единодушно", - отметила она.

По словам координатора, всего на участие в конкурсе подали более 20 заявок. "Но некоторые дублировали кандидатов. Так, отдельных номинантов предлагали три разных человека", - уточнила Костерина. Она выразила надежду, что конкурс имени Айшат Магомедовой станет ежегодным.

Организация конкурса оказалась непростым делом, но организаторами, по словам Костериной, двигало чувство долга перед памятью Айшат Магомедовой. "Мы обязаны многим ей, она была для нас примером. И сейчас очень важно, чтобы такие примеры деятельности, какие показывала Айшат на Северном Кавказе, оставались. Поэтому и конкурс для Северного Кавказа проводится, так как здесь работает очень много активных, сильных и умных женщин, которым часто не хватает общественного признания", - подчеркнула Ирина Костерина.

Конкурс открыл новые имена даже его организаторам, указала Костерина. "Мы и сами открыли новых, потрясающих женщин, которые занимаются очень нужной деятельностью где-нибудь в своем селе или комьюнити", - отметила она.

Айшат Магомедова родилась в 1944 году в селе Годобери Ботлихского района Дагестана. Стала известным в регионе врачом-гинекологом, а в начале 1990-х годов создала Лигу защиты матери и ребенка, чтобы бесплатно лечить женщин из малообеспеченных семей. В 1995 году Айшат открыла в Махачкале "Благотворительную больницу для женщин". В 2005 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира. 26 декабря 2010 года Айшат Магомедова скончалась в возрасте 66 лет после продолжительной болезни.

27 сентября состоится показ фильма об Айшат Магомедовой и проблемах женщин Кавказа, сообщила Ирина Костерина. "Съемочная группа ездила в горные селения, в том числе в ее родовое село. Брали интервью и в Махачкале у людей, которые работали вместе с ней", - добавила она.

На 28 сентября, помимо церемонии награждения, запланирована конференция, на которой представительницы различных НПО Северного Кавказа обсудят новые направления своей работы. В ней примут участие 70 человек, среди которых будет много людей, которые знали Айшат Магомедову, работали с ней или даже состоят с ней в родстве, указала Костерина.

В 2009 году по инициативе Магомедовой был снят фильм "Судьба дагестанской женщины". Он повествует о тяжелой жизни в горных районах республики, где отсутствие работы, полноценного медицинского обслуживания, социальная незащищенность привели к тому, что многие женщины страдают тяжелыми формами заболеваний, а среди детей с каждым годом растет смертность.

Конкурс не зря проводится на Северном Кавказе, где сосредоточены болевые точки правозащитных и гендерных проблем России, отметил один из членов жюри, доцент кафедры русской литературы Дагестанского госуниверситета Муса Гаджиев. "На Северном Кавказе эти проблемы наиболее актуальны и концентрированы. Поэтому хронотоп понятен", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гаджиев считает, что конкурс хорошо проводить раз в два года. "Ежегодное проведение сделало бы конкурс рутинным. Но все-таки конференция и конкурс могут стать традиционными. Кроме того, за два года могло бы набраться достаточное число участников конкурса. В этом конкурсе сейчас номинантов не очень много. Видимо, многие потенциальные участники не сориентировались. Хотелось бы, чтобы для номинаций было больше выбора среди участников", - пожелал он.

По мнению Гаджиева, конкурс важен тем, что делает широко известной работу, которую проводят активисты. "Я сам лично не погружен в правозащитную деятельность, но, на мой взгляд человека со стороны, наблюдающего за ней, было очень интересно познакомиться с замечательной работой ряда номинантов, о которых раньше я не слышал", - отметил он.

Мероприятия конкурса начались сегодня (начало мероприятий запланировано на 27 сентября. - Уточнение "Кавказского узла" от 08.16 мск 27.09.2019) в конференц-зале комплекса [...] (Примечание "Кавказского узла" от 08.25 мск 27.09.2019: название комплекса удалено по просьбе организаторов) в Махачкале. "Список предложенных номинантов состоял из 12 имен, это активистки, которые работают в социальных проектах. Трудность при принятии решений состояла в том, что многих участниц конкурса из списка я лично не знала, пришлось ориентироваться на общие критерии отбора и анкеты номинанток. Конкурсанты - женщины, постоянно проживающие на Северном Кавказе, чья деятельность направлена на помощь женщинам или уязвимым слоями населения в регионе, например инвалидам, детям", - рассказала глава правления дагестанской общественной организации "Мать и дитя" Маликат Джабирова.

Еще один критерий заключается в том, что деятельность конкурсантки должна охватывать большое количество людей и приносить им пользу. "Лауреатов будет два, один представляет Дагестан, второй - из другой северокавказской республики",- сказала она.

Сама Джабирова с 2005 года лично работала с Айшат Магомедовой, является ее ученицей и продолжательницей ее дела. Она отметила, что очень рада проведению конкурса. "Больницу я не удержала, но организация сохранилась. И я всегда говорю, что тем, кем я стала, то, что я занимаюсь общественной работой, - это благодаря Айшат Шуайбовне. После тех трудностей, что пережили мы, приятно, что об этом не забыли", - заявила она.

Основной проблемой для организации остаются помещения, площадей для кризисного центра не хватает. "В свое время благотворительная больница Айшат Магомедовой была центром всего: там вместе с медицинской помощью была и антикризисная, и психологическая помощь, и социальная работа", - пояснила Маликат Джабирова.

Препятствий для деятельности некоммерческих организаций, чья работа не имеет политической направленности, в последние годы стало меньше, считает Джабирова. "Особенно [в сфере] помощи женщинам и детям, работы с молодежью, повышения правовой грамотности", - добавила она.

Одна из номинанток конкурса Марина Сеферова с 2011 года возглавляет социально ориентированную общественную организацию "Октава" в Дагестане. До этого она работала директором Республиканской библиотеки в Чечне. По словам Сеферовой, "Октава" занимается помощью социально незащищенным жителям республики - женщинам, детям, молодежи, инвалидам.

"Работаем по проектам, проводим правовые тренинги для изучения законодательства, касающегося социального обеспечения данных категорий. В повседневной деятельности оказываем практическую юридическую помощь - к примеру, по сбору документов на социальные льготы, для усыновления. Еще одним направлением является и профилактика экстремизма в среде молодых девушек и женщин на Северном Кавказе - этот проект межрегиональный, охватывает Чечню и Дагестан", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы Фонд Генриха Бёлля не проводил такой конкурс, его следовало бы организовать, добавила Марина Сеферова. "Давно назрела необходимость публичного признания женских НКО, активистов, которые работают в этой сфере", - подчеркнула она.