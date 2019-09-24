Лишен полномочий осужденный глава села на юге Дагестана

24 сентября 2019, 23:37

Депутаты сельсовета в Сулейман-Стальском районе досрочно прекратили полномочия главы поселения, осужденного за хищение из бюджета.

Глава сельского поселения Карчаг был признан судом виновным в хищении 100 тысяч рублей, выделенных на строительные работы. Ему назначены 120 тысяч рублей штрафа, при этом причиненный ущерб полностью возмещен, сообщила прокуратура Дагестана.

Ведомство рекомендовало лишить осужденного полномочий, местные депутаты одобрили это, говорится в сегодняшней публикации на сайте прокуратуры.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что глава сельского поселения в Сулейман-Стальском районе был заподозрен в служебном подлоге при оформлении на жену земельного участка стоимостью более 307 тысяч рублей.

Отметим, что с начала 2018 года в Дагестане проходят кадровые чистки. Многие уволенные, в том числе чиновники высшего звена, подверглись уголовному преследованию. Новости об этом "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".