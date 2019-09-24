24 сентября 2019, 23:37
Лишен полномочий осужденный глава села на юге Дагестана
Депутаты сельсовета в Сулейман-Стальском районе досрочно прекратили полномочия главы поселения, осужденного за хищение из бюджета.
Глава сельского поселения Карчаг был признан судом виновным в хищении 100 тысяч рублей, выделенных на строительные работы. Ему назначены 120 тысяч рублей штрафа, при этом причиненный ущерб полностью возмещен, сообщила прокуратура Дагестана.
Ведомство рекомендовало лишить осужденного полномочий, местные депутаты одобрили это, говорится в сегодняшней публикации на сайте прокуратуры.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что глава сельского поселения в Сулейман-Стальском районе был заподозрен в служебном подлоге при оформлении на жену земельного участка стоимостью более 307 тысяч рублей.
Отметим, что с начала 2018 года в Дагестане проходят кадровые чистки. Многие уволенные, в том числе чиновники высшего звена, подверглись уголовному преследованию. Новости об этом "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".
"Житель Махачкалы заподозрен в мошенничестве с документами на участок у озера Ак-Гель", "Главврач перинатального центра в Хасавюрте переведена под домашний арест", "Коммерсант": бывший директор "Анжи" обвинен в хищении более 1 млн долларов".
24 сентября 2019, 23:56
-
Саид Амиров и Расул Кудаев пожаловались на отсутствие лечения в колонии
Член СПЧ Андрей Бабушкин потребовал оказать медпомощь бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову и бывшему узнику Гуантанамо Расулу Кудаеву, которые содержатся в колонии "Черный дельфин".
24 сентября 2019, 23:19
-
Правозащитники поддержали инициативу об отставке главы Конституционного суда
Парламентская фракция "Мой шаг" инициировала отставку главы Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна, обвинив его в предвзятом подходе к делу второго президента страны Роберта Кочаряна. Отставка Товмасяна - давно назревший вопрос, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.
24 сентября 2019, 23:14
-
ЕСПЧ назначил полмиллиона евро компенсаций родным пропавших в Чечне и Ингушетии
Страсбургский суд вынес решение по делу "Исраиловы и другие против России", назначив родственникам шести похищенных силовиками жителей Чечни и Ингушетии компенсации на сумму 528,85 тысячи евро.
24 сентября 2019, 22:56
-
Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата
Останки убитого в зоне карабахского конфликта солдата Рамина Абдулрахманова выданы азербайджанской стороне при содействии Красного Креста.
24 сентября 2019, 22:30
-
Малсаг Ужахов оставлен под арестом на три месяца
Суд в Ессентуках до 25 декабря продлил срок содержания под стражей председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову. По дороге из СИЗО во Владикавказе Ужахову становилось плохо, рассказал адвокат.
-
24 сентября 2019, 23:19
Правозащитники поддержали инициативу об отставке главы Конституционного суда
-
24 сентября 2019, 20:11
Один из убитых в Чегеме похоронен в Дагестане
-
24 сентября 2019, 17:04
Уроженцы Чечни и Дагестана пожаловались на издевательства в колонии
-
24 сентября 2019, 13:11
Голодающие в Махачкале "афганцы" сообщили об ухудшении самочувствия
-
24 сентября 2019, 07:10
Пенитенциарная служба со скепсисом отреагировала на заявление о давлении на Керимли
-
24 сентября 2019, 05:42
Инцидент на Черменском посту дал повод для критики блокпостов на Северном Кавказе
-
24 сентября 2019, 23:14
ЕСПЧ назначил полмиллиона евро компенсаций родным пропавших в Чечне и Ингушетии
-
24 сентября 2019, 22:56
Нагорный Карабах передал Азербайджану тело убитого солдата
-
24 сентября 2019, 22:05
Продлен арест четырем Cвидетелям Иеговы* в Дагестане
-
24 сентября 2019, 21:15
ЕСПЧ осудил Россию за исчезновения жителей Чечни и Ингушетии
-
24 сентября 2019, 20:59
"Дылда" Кантемира Балагова номинирована на "Оскар"
-
24 сентября 2019, 20:36
Кубанский казак осужден за расстрел трех человек в кафе
-
24 сентября 2019, 19:161
Глава села в Дагестане заподозрен в махинациях с зарплатами
-
24 сентября 2019, 18:32
ЕСПЧ присудил 920 тысяч евро семьям пропавших жителей Чечни
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
24 сентября 2019, 23:56
Саид Амиров и Расул Кудаев пожаловались на отсутствие лечения в колонии
-
24 сентября 2019, 23:19
Правозащитники поддержали инициативу об отставке главы Конституционного суда
-
12 сентября 2019, 17:07
Гриб Павел Игоревич
-
12 сентября 2019, 16:143
Хасиков Бату Сергеевич
-
12 сентября 2019, 16:11
Бабушкин Игорь Юрьевич
-
14 сентября 2019, 10:07
Ветер с АпшеронаГерои Дагестана лучше всех в мире бьют кулаком по головам 57
-
14 сентября 2019, 09:10
BERG...man TbilisiПутин: если ребята с Кавказа бузят, лучше, если к ним придет сотрудник прав. органов - человек с Кавказа..? 44
-
12 сентября 2019, 21:10
BERG...man TbilisiПутин - Хабибу: хороший удушающий прием, классический..Это - любовь к спорту или политика? 40
-
08 сентября 2019, 09:16
BERG...man TbilisiВыборы в РФ. Второй тур през.выборов в Абхазии. Победа Хабиба и Андрееску и о финале US Open: Надаль - Медведев 53
-
30 августа 2019, 10:29
BERG...man TbilisiДагестано-чеченская словесная джигитовка. Зачем Кадырову эти извинения, чего они стоят? 27
-
24 сентября 2019, 22:03Фильм "Дылда" номинирован на Оскар как Лучший фильм на иностранном языке
-
24 сентября 2019, 10:55Этнолагерь в Адыгее
-
23 сентября 2019, 22:28Бесплатные курсы обучения адыгейскому языку в Адыгее
-
22 сентября 2019, 18:31Марафон Всероссийского конкурса "Учитель года 2019" в Грозном
-
20 сентября 2019, 20:00Завтра пройдет IX Московский фестиваль культуры народов Кавказа
-
24 сентября 2019, 15:10
Друг Кадырова: чем известен Махи Идрисов
-
24 сентября 2019, 13:20
Кенделен: горы предубеждений или кризис управления
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
19 сентября 2019, 14:13
"Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации
-
10 сентября 2019, 22:30
Ряды чеченского подполья заполнила молодежь