Шестой фестиваль вина в Нагорном Карабахе собрал более 50 производителей

23 сентября 2019, 01:52

31 винодельческая компания и 20 частных хозяйств приняли участие на шестом фестивале вина в селе Тог Нагорного Карабаха. По словам начальника отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Артака Григоряна, число посетителей фестиваля растет ежегодно, как и число иностранных туристов в Нагорном Карабахе.

Как писал "Кавказский узел", в пятом фестиваль вине, прошедшем в селе Тог Гадрутского района 17 сентября 2018 года, приняли участие 24 винодельческие компании из Нагорного Карабаха и Армении и 29 частных виноделов.

Ежегодный фестиваль вина прошел 21 сентября в селе Тог Гадрутского района Нагорного Карабаха на территории историко-культурном заповеднике «Дворец меликов Дизакского княжества Еганов», передает присутствовавшая на фестивале корреспондент "Кавказского узла".

Организаторы мероприятия - Управление туризма при Минкультуры, по делам молодежи и туризма Нагорного Карабаха при финансировании правительства и частных спонсоров.

В этом году на фестивале было 100 павильонов с винной продукцией, свою продукцию представили 31 компания из Армении, армянской диаспоры и Нагорного Карабаха, 20 местных частных хозяйств, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела туризма Министерства культуры, по делам молодежи и туризма Артак Григорян.

По его словам, на фестивале была организована сельскохозяйственная ярмарка местной продукции, выставка-ярмарка прикладного искусства, выставка художественных произведений с фонда картинной галереи Гадрутского района. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся концерт.

«Фестиваль вина постепенно набирает популярность на международной арене, привлекая больше участников и туристов. Специального подсчета посетителей фестиваля мы не вели, однако можно с уверенностью сказать, что в этом году посетителей больше, чем в прошлом. Желание посетить фестиваль вина изъявили туроператоры в Армении», - рассказал Григорян.

По его словам, в этом зафиксирован 40-процентный рост числа иностранных туристов, посетивших Нагорный Карабах.

«В этом году в Нагорном Карабахе проходили Всеармянские игры. Но в сентябре наблюдается особый рост иностранных туристов, а туристический сезон растянется до конца октября. Причина - фестиваль вина и предстоящая в октябре сельскохозяйственная ярмарка. Мы запросили все гостиницы в республике и на сентябрь, и на октябрь. Все гостиница полностью загружены», - рассказал Григорян.

В Армении и Нагорном Карабахе с 6 по 17 августа прошли седьмые Всеармянские игры. Заявки на участие в них подали более пяти тысяч спортсменов. Официальная церемония открытия состоялась в Степанакерте на центральном стадионе имени Степана Шаумяна.

В текущем году историко-культурном заповедник «Дворец меликов Дизакского княжества Еганов» посетили чуть более четырех тысяч иностранных туристов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" директор Государственной службой охраны окружающей среды при Минкультуры по делам молодежи и туризма Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

«Это число превышает прошлогодний показатель. Особенно много туристов было из России», - отметила она.

Виноделы и гости фестиваля поделились своими впечатлениями

Участники фестиваля рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что подобные мероприятия помогают рекламировать винодельческую продукцию Нагорного Карабаха.

«Наш завод работает в Степанакерте с 1996 года. У нас нет проблем с реализацией – продаем в Армении и за ее пределами. Мы регулярно участвуем в различных фестивалях, представляя нашу продукцию, и позволяет нам сделать нашу продукцию внутреннем рынке узнаваемой», - сказал заместитель директора ООО «Мелсон Групп» Араик Овсепян.

«Фестиваль дает нам, виноделам, возможность познакомиться и пообщаться друг с другом, поделиться опытом», - отметил представитель компании "Априс" Карен Багдасарян.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" туристы поделились впечатлениями от фестиваля.

Турист из России Леонид Сарич рассказал, что впервые посетил Нагорный Карабах, а на фестиваль приехал с группой туристов при помощи туроператора из Армении. По его словам, фестиваль ему очень понравился, он продегустировал почти все представленные вина. Турист заметил, что не ожидал, что здесь так красиво, много интересных достопримечательностей, а средневековый княжеский дворец его впечатлил.

Диана Ходченко из России также высказала положительные эмоции от посещения Нагорного Карабаха и фестиваля. По ее словам, она вместе с группой туристов планируют побыть в Нагорном Карабахе два дня и проследовать сразу двумя туристическим маршрутами - южным и северным.

Роман Айриян из Москвы рассказал, что его предки из Нагорного Карабаха. По его словам, про фестиваль он слышал, но посетил впервые.

«Мой брат живет в США. Мы решили приехать на историческую родину и специально выбрали дату, которая совпала с фестивалем. Сказать, что мы поражены увиденным, ничего не сказать. Мы задумались продолжить знакомство с Арцахом (Нагорный Карабах)», - сказал он.