Одиночный пикет активиста Владимира Васильченко в Волгограде. Фото Вячеслава Ящено для "Кавказского узла"

22 сентября 2019, 19:15

Пикетчики в Волгограде осудили преследование сторонников Навального

Серию одиночных пикетов против преследования активистов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального провели сегодня волгоградские оппозиционеры. 

Как писал "Кавказский узел", обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов оппозиционного политика Алексея Навального начались 12 сентября в 39 городах России, в том числе в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде. Обыски прошли в рамках дела об "отмывании денег" в ФБК, уточнил соратник Навального Леонид Волков. Бывший координатор волгоградского штаба Марина Цевашева и сторонник Навального Евгений Кочегин были допрошены в полиции, после чего отпущены, рассказал адвокат Сергей Куницкий. 14 сентября активисты из Ростова-на-Дону и Краснодара сообщили о блокировке их личных счетов.

Три одиночных пикета прошли сегодня в Центральном районе Волгограда на проспекте Ленина с 15.30 до 17.00 (14.30 – 16.00 мск). В них приняли участие активисты Владимир Васильченко, Владимир Тельпук и Галина Тихенко. Во время пикетов участники держали плакаты "Гарант! Кто ответит за погромы ФБК? Бастрыкин? Или Путин?", "Нет честных выборов, нет законной власти", "А на войну деньги есть?" и другие, сообщил корреспондент "Кавказского узла". 

Главное требование активистов – "прекращение репрессий против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального", рассказал организатор акции Владимир Васильченко, который пикетировал у здания Центрального банка.

Владимир Тельпук также выразил возмущение по поводу задержания активистов ФБК: "Это типичный беспредел властей. Репрессии советского времени возрождаются".

Активистка Галина Тихенко, приехавшая в Волгоград из Волжского, провела пикет у остановки общественного транспорта. Она держала плакаты, посвященные партии "Единая Россия". "Власть в открытую проводит репрессии против ФБК. Это недопустимо!" - возмутилась она.

Штабы Алексея Навального были открыты в 2017 году в пяти городах юга России — Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе. О том, что мотивирует молодежь работать в штабах Навального на юге России, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Прохожие в основном поддержали требования участников одиночных пикетов. Экономист волгоградского предприятия Елена Буркова считает, что преследование активистов ФБК – "яркий пример возврата к сталинским репрессиям".

"Боюсь за свое будущее и за будущее моих детей. Я думала, что массовые репрессии ушли в далекое прошлое. Но что мы видим сегодня? Задержания в ФБК. Всех подряд гребут. И в Москве, и в провинциальных городах, и у нас задерживали навальновцев. Страшно", - сказала она.

Студент Александр Иванов также высказался против задержания сторонников Алексея Навального и сорудников ФБК.

"Я сначала не поверил новостям о задержаниях в ФБК. Но когда задержали наших волгоградских членов штаба Навального – реально испугался. Я же их поддерживал. У них мои контакты. Струхнул реально", - сказал молодой человек.

Несогласие с некоторыми лозунгами пикетчиков о президенте высказала пенсионерка Галина Валентиновна. "Не согласна - Путин Россию поднял с колен. А вот правительство у него чудит. Надо правительство менять", - сказала женщина.

Одиночные пикеты в Волгограде продлилась полтора часа. Полиция не подходила к их участникам. Провокаций и агрессивной реакции прохожих в отношении активистов корреспондент "Кавказского узла" не заметил.

Новости о выборах 2019 года "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: юг России". О преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа сообщается на специальной тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

Примечание:

"Участники пикетов в Волгограде выступили за честные выборы", "Умное голосование" Навального не готово к выборам в трех регионах Юга России", "Активисты в Волгограде потребовали прекратить преследование сторонников Навального". 

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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