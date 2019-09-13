Суд в Омске согласился смягчить режим заключенному из Тырныауза

13 сентября 2019, 13:34

Апелляционная инстанция 12 сентября отменила решение райсуда в Омске о переводе заключенного из Кабардино-Балкарии Рустама Миссирова на тюремный режим, сообщила сегодня жена осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября суд перенес на неделю рассмотрение жалобы адвоката на решение суда ужесточить режим содержания Рустама Миссирова и перевести его на два года в тюрьму по просьбе руководства колонии.

Рустам Миссиров столкнулся в колонии с унижениями и вымогательством, а после жалоб ему пригрозили расправой, заявила ранее супруга осужденного Лола Шомахова. По ее словам, Миссиров болеет туберкулезом легких и имел вторую группу инвалидности, но по прибытию в Омск вторую группу ему заменили на третью. 27 августа Шомахова обратилась к главе Совета по правам человека Михаилу Федотову, попросив помочь переводу Миссирова в другой регион, где есть колония для больных туберкулезом.

Омский областной суд 12 сентября удовлетворил апелляционную жалобу защиты Рустама Миссирова и отменил его перевод на тюремный режим содержания, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Лола Шомахова.

"Суд критически оценил тот факт, что в течение одного дня Миссирову было вменено 24 нарушения, а также то, что Миссиров прибыл в Омск со второй группой инвалидности, а через неделю ему присвоили третью группу, хотя никакого лечения он не получил", - рассказала жена заключенного.

Согласно карточке дела на сайте Омского облсуда, постановление Советского райсуда Омска отменено и направлено на новое судебное разбирательство. Комментариями от представителей ФСИН относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что, по словам Шомаховой, ее мужу и другим выходцам с Северного Кавказа в колонии не давали совершать намаз и поститься. Практика притеснения мусульман распространена в колониях Омской области, подтвердила ранее адвокат Татьяна Егорова. "Мы неоднократно обращались к руководству колоний, которые обещают, что проблема будет решена, все будут разрешать мусульманам, но жалобы все равно продолжают поступать", - сообщила "Кавказскому узлу" адвокат.

Правозащитники еще в 2015 году указывали на бесчеловечное отношение к выходцам из Чечни и Ингушетии в российских колониях. Доклад "О положении жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия в учреждениях пенитенциарной системы" комитета "Гражданское содействие" был представлен весной 2015 года.