Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на акции в мае 2019 года. Фото Тмграна Петрсояна для "Кавказского узла"

13 сентября 2019, 11:55

Полиция Армении начала следствие после стычки во время суда по делу Кочаряна

Всем трем задержанным во время суда по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна предъявлены обвинения в побоях, сообщил адвокат Александр Кочубаев. Однако полиция заявила, что ведет расследования обстоятельств инцидента, но уголовного дела нет.

Как писал "Кавказский узел", трое участников стычки между сторонниками и противниками бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в конституционном свержении власти, 12 сентября были доставлены в полицию, еще один - госпитализирован. Среди задержанных оказался глава партии "Национальное согласие" Арам Арутюнян. Акции проходили во время суда по делу Роберта Кочаряна, где защита бывшего президента Армении требовала освободить его из-под стражи. Задержанные активисты рассказали, что были освобождены из полиции в тот же день.

Всем трем задержанным предъявлено обвинение в побоях, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" их адвокат Александр Кочубаев. По его словам, защита не согласна с выдвинутыми обвинениями. Адвокат утверждает, что активисты никого не избивали, не уточняя подробности инцидента.

Однако в пресс-службе полиции Армении заявили, что в отношении противников бывшего президента уголовное дело не возбуждено. "Начато расследование по факту нанесения телесных повреждений", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян.

Габриелян уточнил, что следствие ведется по двум эпизодам. В частности, проверяется информация о том, что активист Арам Арутюнян ударил женщину, а
Нарек Манташян и еще один сторонник Кочаряна в избили мужчину, сообщил представитель пресс-службы полиции.

Бывший президент Армении обвиняется в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени) и по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года. Кочарян, занимавший тогда пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов.

Напомним, 18 мая судья Давид Григорян постановил освободить второго президента Армении из-под ареста под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха, а также приостановить само дело и передать его в Конституционный суд. 25 июня Генпрокуратура Армении добилась в Апелляционном суде возвращения Кочаряна под стражу и возобновления дела. Защита обжаловала это решение. 4 сентября Конституционный суд счел арест Кочаряна неправомерным. Решение КС огласил на фоне акций сторонников и противников бывшего президента.

На "Кавказском узле" размещена биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой сообщается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Примечание:

"Высший судебный совет Армении наказал судей за самоотвод по делу Кочаряна", "Суд назначил первое заседание по делу Кочаряна", "Политики Нагорного Карабаха вступились за Кочаряна".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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