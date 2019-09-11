Верховный суд России утвердил прекращение полномочий кубанской судьи

11 сентября 2019, 08:16

Коллегия Верховного суда России не удовлетворила жалобу судьи Натальи Калиты на досрочное прекращение полномочий после ареста онкобольного.

Как писал "Кавказский узел", в июле судья Кореновского районного суда Краснодарского края Наталия Калита была лишена полномочий после решения об аресте тяжелобольного. квалификационная коллегия судей Краснодарского также сочла нарушением непроцессуальные переговоры судьи с адвокатом обвиняемого по другому делу.

Решение Квалификационной коллегии судей Краснодарского края о досрочном прекращении полномочий судьи Натальи Калиты оставлено в силе дисциплинарной коллегией Верховного суда России, сообщил 10 сентября со ссылкой на представителя квалификационной коллегии судей края "Коммерсант", не уточнив дату заседания.

Ранее Наталья Калита обжаловала июльское решение краевой квалификационной коллегии судей о лишении полномочий в дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ. Судья заявляла, что ее голос на записи якобы был подделан.

Жалобу на угрозы по телефону со стороны Калиты в адрес следователя, который вел дело в отношении ее бывшего мужа, рассматривалась квалификационной коллегией судей в марте 2018 года. Тогда было принято решение о досрочном прекращении полномочий судьи, но в июне 2018 года дисциплинарная коллегия Верховного суда России его отменила, информировало РИА "Новости".

Несмотря на доводы судьи, дисциплинарная коллегия Верховного суда отклонила жалобу Натальи Калиты, информирует издание.

Информации об оставлении в силе решения квалификационной коллегии судей Краснодарского края о досрочном прекращении полномочий судьи Натальи Калиты на сайте Верховного суда по данным на 07.40 мск 11 сентября не было.

Ранее "Кавказский узел" писал о других лишениях полномочий судей в Краснодарском крае. Так, в мае судья Анапского районного суда Наталья Холодова была лишена полномочий из-за приватизации нескольких участков в заказнике "Большой Утриш".