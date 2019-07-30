Судья на Кубани лишена полномочий после ареста онкобольного

30 июля 2019, 05:47

Судья Кореновского районного суда Краснодарского края Наталия Калита лишена полномочий после решения об аресте тяжелобольного. Квалификационная коллегия также сочла нарушением непроцессуальные переговоры судьи с адвокатом обвиняемого по другому делу.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия Калиты.

Коллегия посчитала обоснованной жалобу адвоката обвиняемого в педофилии, представившего аудиозаписи телефонных разговоров с судьей, которая за день до приговора предлагала вернуть дело на стадию судебного следствия, а также грозилась приговорить подсудимого к 15-летнему сроку в случае, если его мать продолжит рассказывать об уголовном преследовании ее бывшего мужа, пишет сегодня, 30 июля, со ссылкой на представителя Квалификационной коллегии судей (ККС) края "Коммерсант".

Квалификационная коллегия пришла к выводу, что Калита существенно нарушила нормы профессиональной этики. Также коллегией были приняты во внимание доводы защиты бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника, которого на последней стадии онкологического заболевания судья постановила поместить под стражу, уточнили в ККС.

Решение об аресте Рудника выносилось в период рассмотрения в суде уголовного дела в отношении него по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Однако бывший чиновник не был взят под стражу, поскольку врачи "скорой" госпитализировали его, а спустя около месяца подсудимый скончался, уточняет издание.

Само решение судьи Калиты об избрании меры пресечения Руднику отменено судом апелляционной инстанции. Прокурор и защита в апелляции указывали, что при рассмотрении вопроса об ужесточении меры пресечения не учтено наличие у подсудимого тяжелого онкологического заболевания, говорится в постановлении, опубликованном на сайте Краснодарского краевого суда.

В марте 2018 года квалификационная коллегия судей уже рассматривала жалобу на угрозы по телефону со стороны Калиты в адрес следователя, который вел дело в отношении ее бывшего мужа. Тогда было принято решение о досрочном прекращении полномочий судьи, но в июне 2018 года дисциплинарная коллегия Верховного суда России его отменила, пишет РИА "Новости".

Судья Наталия Калита была назначена на должность судьи Кореновского районного суда указом президента России от 23 апреля 2015 года без ограничения срока полномочий, уточняется на сайте районного суда. Информации о лишении Калиты статуса судьи на сайте суда по данным на 05.40 мск 30 июля не было.

"Кавказский узел" также информировал о других случаях лишения полномочий судей в Краснодарском крае. Так, в мае стало известно, что судья Анапского районного суда Наталья Холодова лишена полномочий после приватизации нескольких участков в заказнике "Большой Утриш". До этого полномочий был лишен судья этого же суда Владимир Стародубцев после отмены его решения о передаче земли родственникам.