Шесть партий преодолели барьер на выборах в парламент Карачаево-Черкесии

09 сентября 2019, 16:39

Депутатские мандаты в парламенте Карачаево-Черкесии распределятся между представителями "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Патриотов России", "Гражданской платформы" и ЛДПР, сообщили в комиссии. Избирком также отчитался об отсутствии нарушений в день голосования.

Как информировал "Кавказский узел", голосование на выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии прошло 8 сентября, в тот же день местные жители избрали депутатов шести районных и шести сельских советов. 5 июля Верховный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск регионального отделения партии "Патриоты России" о снятии списка кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации с выборов в парламент, но Верховный суд России отменил это решение.

По предварительным данным, по итогам прошедших 8 сентября выборов в парламент Карачаево-Черкесии "Единая Россия" набрала 65,04% голосов. На втором месте оказались представители КПРФ, получившие 12,17% голосов избирателей, на третьем — "Справедливая Россия" с результатом в 6,19% голосов. "Партия "Патриоты России" набрала 5,93% голосов избирателей, "Гражданская платформа" — 5,13%, ЛДПР — 5,04%", — сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель избирательной комиссии республики.

"Все принимавшие участие в выборах шесть партий преодолели пятипроцентный барьер, что позволяет быть представленными в парламенте республики", — сообщили в региональном избиркоме.

По данным комиссии, явка избирателей составила 69,07% голосов. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано, уточнили в избиркоме.

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос", по данным на 16.05 мск сегодня, размещено четыре сообщения, касающихся выборов 8 сентября в Калмыкии. По одному из них еще 25 июня была подана жалоба от представителя СМИ. Обращение было связано с отказом в регистрации списка КПРФ на выборы в региональный парламент.

30 августа люди в масках и без опознавательных знаков обыскали в Черкесске дом выдвиженца от КПРФ Ивана Колесникова, сообщил юрист партии. Силовикам не давалось санкций на проведение обыска у кандидата в депутаты, заявили в прокуратуре.

На сайтах республиканских отделений партий "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Патриоты России" и "Гражданская платформа", по данным на 16.05 мск сегодня, нет информации о нарушениях в день голосования в регионе.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: юг России".