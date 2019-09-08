Сенатором от Ингушетии назначен Мухарбек Барахоев

08 сентября 2019, 19:30

Новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о наделении Мухарбека Барахоева полномочиями члена Совета Федерации, который будет представлять исполнительную власть республики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня депутаты ингушского парламента избрали Махмуда-Али Калиматова главой Ингушетии. Калиматов вступил в должность и отправил в отставку правительство республики.

Махмуд-Али Калиматов подписал указ о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания России - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Ингушетия Мухарбека Барахоева, говорится в сообщении на сайте главы Ингушетии.

Мухарбек Барахоев окончил Ингушский госуниверситет по специальности «История». С 2018 года по настоящее время являлся председателем Сунженского районного совета депутатов. До этого занимал должность главы администрации села Алкун Сунженского района (2001-2018 гг.), отмечается в сообщении.

48-летний Мухарбек Барахоев прошел переподготовку в Северо-Кавказской академии госслужбы при президенте России в 2006 году по специальности «Экономика и управление», Российской академии госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление», сообщает интернет-газета «Ингушетия».

На посту сенатора Барахоев сменил Мусу Чилиева. Чилиев был назначен представителем от исполнительного органа государственной власти Ингушетии в Совете Федерации 9 сентября 2018 года. Сенатором от законодательного органа власти Ингушетии является Белан Хамчиев, значится в информации на сайте Совета Федерации.