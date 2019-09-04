04 сентября 2019, 17:55

Семь человек стали жертвами аварии с автобусом в Волгоградской области

Один человек погиб, шесть пострадали в результате аварии с рейсовым автобусом в Волгоградской области.

По данным МВД, авария произошла сегодня на трассе в Новоаннинском районе. Водитель Renault Sandero выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, ехавшим из Москвы в Элисту.

В автобусе находились 17 пассажиров, из них пострадали шестеро, водитель легкового автомобиля погиб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации регионального комитета здравоохранения, в результате ДТП госпитализированы три пассажира автобуса. "В больницу доставлены две женщины 1970 и 1984 годов рождения и мужчина 1964 года рождения", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 28 августа девять человек пострадали при ДТП с микроавтобусом под Волгоградом.

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