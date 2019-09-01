Жители Кабардино-Балкарии раскритиковали Кокова за выбор объектов для показа вице-премьеру

01 сентября 2019, 19:05

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков во время визита вице-премьера России Ольги Голодец показал ей спортивные и строящиеся культурные объекты, а стоило обратить внимание на социальные проблемы жителей республики, указали пользователи Facebook.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2018 года Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии работавшего в администрации президента Казбека Кокова. Парламент республики назначил выборы главы региона на 3 октября, а на единый день голосования, 8 сентября, назначены выборы в парламент республики.

Зампредседателя правительства России Ольга Голодец 31 августа во время рабочей поездки в Кабардино-Балкарию посетила музыкальный кадетский корпус, секции тхэквондо и художественной гимнастики в Нальчике, а также "ознакомилась с ходом строительства и реконструкции нескольких культурных объектов", сообщил ТАСС.

Кроме того, Голодец в сопровождении врио главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, министра культуры России Владимира Мединского и министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва посетила Балкарский драмтеатр имени Кулиева, Кабардинский драмтеатр имени Шогенцукова, Северо-Кавказский государственный институт искусств, спорткомплекс «Гладиатор» и недостроенное здание Дворца театров, пишет РИА "Кабардино-Балкария".

Сообщение о визите Ольги Голодец в республику опубликовал сегодня ночью в паблике "Другой Нальчик" пользователь Facebook Алим Пшибиев. "А народ пусть пока подождёт", - написал он в аннотации к публикации.

Под сообщением, по состоянию на 18.55 мск, опубликовано 53 комментария. Авторы многих из них подвергли критике характер визита Голодец в Кабардино-Балкарию. "Для кого вся эта [показуха]?" - задался, в частности, вопросом Arsen Ummaev. "Вот именно! Лучше бы [Казбек Коков] с людьми из народа встретился. Сколько человек не могут попасть к нему на приём!" - ответил автор публикации, Алим Пшибиев.

"Дворец театров скоро развалится, пока они будут с ним что-то решать. Посетили Зольский район, почему не заехали к многодетной матери-одиночке, воспитывающей 7-х, никому, кроме матери, не нужных детей? Приехали для галочки перед выборами", - высказала свое мнение Ирина Кишева.

"Кому нужен этот Дворец театров. У нас так много театралов? Так востребовано театральное искусство? У нас по-моему хватает театральных площадок, только зрителей нет", - написала Лариса Урусбамбетова.

"Лариса Урусбамбетова, сегодня, проходя мимо него, сокрушалась о тех деньжищах, вбуханных в это никому не нужное сооружение", - ответила Ирина Кишева.

"Лучше бы на эти деньги какое-нибудь производство открыли. Рабочие места для молодых", - поддержала дискуссию Аминат Рахаева. "Народа больше нет, есть электорат", - иронически прокомментировал Марат Тебердиев.

"Лучше бы водопровод нормальный сделали и нищенствующим помогли с домами и газом по всем сёлам", - поделилась мнением Rita Gaugaeva. "Если помогут, то создадут прецедент, и тогда все пойдут просить по разным причинам", - ответил ей пользователь Арсен Шах.