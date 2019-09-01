Южная Осетия обвинила Грузию в обстреле беспилотника около села Цнелис

01 сентября 2019, 14:02

Квадрокоптер, который вел видеонаблюдение около села Цнелис, сбит выстрелами с грузинской стороны, сообщил КГБ Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", блокпост, установленный грузинскими военными около села Цнелис, усилил напряженность на границе Южной Осетии и Грузии. Южная Осетия потребовала убрать блокпост, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей. Представители грузинской стороны сочли доводы представителей Южной Осетии недостаточно аргументированными. При этом стороны признали необходимость решать споры "посредством конструктивного диалога".

Сегодня утром съёмочный квадрокоптер, предоставленный южноосетинским силовикам, осуществляющим "гуманитарную операцию по обеспечению безопасности жителей н.п. Уиста (Цнелис)", вел видеонаблюдение в районе границы. Со стороны грузинского села Коби Хашурского муниципалитета по квадрокоптеру "без какого-либо предупреждения был открыт плотный ружейно-пулеметный огонь", сообщила пресс-служба КГБ Южной Осетии.

"В результате квадрокоптер был сбит и упал в районе линии государственной границы Южной Осетии и Грузии", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook.

Комитет проинформировал об инциденте Миссию наблюдателей Евросоюза, а также задействовал Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ). "Вместе с тем считаем необходимым заявить, что обстрел югоосетинского гражданского БПЛА (беспилотного летательного аппарата. – Прим. "Кавказского узла") в направлении территории Республики Южная Осетия является прямой провокацией и доказательством факта недоговороспособности грузинской стороны, ее ориентации на эскалацию очередного вооруженного конфликта", - заявил Комитет госбезопасности.

Комментариев от грузинских властей относительно инцидента и заявления КГБ Южной Осетии пока не поступало.

3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе. Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии.

Напомним, что Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями с тех пор, как 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией.. О предшествовавших этому боевых действиях можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".