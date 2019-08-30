Один человек пострадал после обрушения на шахте в Карачаево-Черкесии

30 августа 2019, 13:30

Жертвой обрушения горной породы на шахте в Карачаево-Черкесии стал один человек, сообщили сегодня в МЧС. Погибших и заблокированных людей в шахте нет.

Сообщение о том, что в шахте «Рудник Урупский» на глубине 560-600 метров произошло обрушение горной породы, поступило сегодня около 11.30 мск от помощника командира взвода Военизированной горноспасательной части Урупского горно-обогатительного комбината.

По предварительной информации пострадал один человек, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте карачаево-черкесского управления МЧС. 14 спасателей были направлены для оказания помощи.

Обрушение произошло на блоке №1616 шахты, информирует сегодня «Интерфакс». Погибших и заблокированных в шахте людей нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 августа 2018 года в результате взрыва на шахте "Обуховская" в городе Зверево Ростовской области погиб один горняк и еще пятеро получили ранения. 16 апреля Следком назвал причиной инцидента нарушение правил безопасности горным мастером и взрывником.