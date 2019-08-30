30 августа 2019, 02:05

Прокуратура потребовала убрать свалку в дагестанском селе

Несанкционированная свалка общей площадью около 350 квадратных метров с очагами горения обнаружена на окраине села Новолакское, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, свалка была обнаружена на поле в ходе проверки, которая проводилась с участием замглавы Новолакского района, полицейскими и экологами.

"На поле обнаружены множественные факты несанкционированного складирования отходов общей площадью около 350 квадратных метров. Кроме того, в местах захламления выявлены очаги возгорания отходов производства и потребления, которые в ходе проверки были ликвидированы", - сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

Для ликвидации стихийной свалки в адрес главы Новолакского района внесено представление, сказано в сообщении ведомства от 29 августа.

"Кавказский узел" писал, что ранее прокуратура добилась решения проблемы с мусором в Дахадаевском районе Дагестана. Власти района не занимались в полной мере вопросом регулярного вывоза мусора и допустили рост свалок, заявило ведомство 5 августа. Также прокуратура требовала от мэрии Дербента решить проблему мусора на улицах, заявив, что в городе не хватает мусорных контейнеров, а некоторые из установленных стоят слишком близко к домам.

Примечание:

"Мэрия Махачкалы раскритиковала подчиненных за стихийную свалку", "Экологи поддержали требования активистов об очистных сооружениях в Дагестане", "Идея установки скульптуры в Каспийске вызвала в соцсетях дискуссию о мусоре".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 августа 2019, 03:03

30 августа 2019, 01:04

30 августа 2019, 00:07

  • Глава ОНК посетил арестованных после перестрелки в Краснодаре

    Двое выходцев из Чечни и один уроженец Ингушетии, задержанные после массовой драки со стрельбой в Краснодаре, не жалуются на условия содержания в СИЗО, заявил представитель Общественной наблюдательной комиссии края. Еще двоих задержанных члены ОНК увидеть не смогли.

29 августа 2019, 23:41

  • Число кандидатов на пост мэра Сочи достигло 18

    Прием документов от претендентов на пост сочинского сити-менеджера завершен. Кандидаты отказались раскрывать свои имена, но действующего мэра Анатолия Пахомова среди них нет, он решил не переизбираться на третий срок.

29 августа 2019, 23:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи