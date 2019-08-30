Прокуратура потребовала убрать свалку в дагестанском селе

30 августа 2019, 02:05

Несанкционированная свалка общей площадью около 350 квадратных метров с очагами горения обнаружена на окраине села Новолакское, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, свалка была обнаружена на поле в ходе проверки, которая проводилась с участием замглавы Новолакского района, полицейскими и экологами.

"На поле обнаружены множественные факты несанкционированного складирования отходов общей площадью около 350 квадратных метров. Кроме того, в местах захламления выявлены очаги возгорания отходов производства и потребления, которые в ходе проверки были ликвидированы", - сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.

Для ликвидации стихийной свалки в адрес главы Новолакского района внесено представление, сказано в сообщении ведомства от 29 августа.

"Кавказский узел" писал, что ранее прокуратура добилась решения проблемы с мусором в Дахадаевском районе Дагестана. Власти района не занимались в полной мере вопросом регулярного вывоза мусора и допустили рост свалок, заявило ведомство 5 августа. Также прокуратура требовала от мэрии Дербента решить проблему мусора на улицах, заявив, что в городе не хватает мусорных контейнеров, а некоторые из установленных стоят слишком близко к домам.