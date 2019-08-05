05 августа 2019, 19:19

Прокуратура добилась решения проблемы с мусором в одном из районов Дагестана

Власти Дахадаевского района Дагестана не занимались в полной мере вопросом регулярного вывоза мусора и допустили рост свалок, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, администрация района не выполняла обязательств по созданию и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов и формирования экологической культуры в области обращения с ними. Бюджетные организации не заключили с региональным оператором договоры на сбор и утилизацию мусора. Кроме того, в сельских поселениях, в частности в селе Уркарах, отходы вывозятся нерегулярно и накапливаются на площадках и неотведенных для них местах, проинформировала прокуратура Дагестана.

"Прокуратурой главе района внесено представление. После вмешательства прокуратуры администрацией района и региональным оператором - ООО "Экологи-КА" приняты меры к устранению нарушений, организации регулярного вывоза твердых коммунальных отходов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что ранее прокуратура потребовала от мэрии Дербента решить проблему мусора на улицах. В городе не хватает мусорных контейнеров, а некоторые из установленных стоят слишком близко к домам, заявила прокуратура 1 августа, потребовав от городских властей устранить нарушения.

Примечание:

"Экологи поддержали требования активистов об очистных сооружениях в Дагестане", "Идея установки скульптуры в Каспийске вызвала в соцсетях дискуссию о мусоре", "Райадминистрация в Дагестане оштрафована на 800 тысяч за свалки".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

05 августа 2019, 19:34

05 августа 2019, 19:30

  • Забеги вокруг Эльбруса собрали 850 участников из девяти стран

    В Кабардино-Балкарии подведены итоги международного фестиваля, в рамках которого состоялись забеги вокруг Эльбруса. Организаторы мероприятия надеются на более активное участие в нем молодежи с Северного Кавказа. Фестиваль способствует развитию бизнеса в республике, считает местный депутат.

05 августа 2019, 18:34

05 августа 2019, 17:37

05 августа 2019, 17:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи