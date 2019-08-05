Прокуратура добилась решения проблемы с мусором в одном из районов Дагестана

05 августа 2019, 19:19

Власти Дахадаевского района Дагестана не занимались в полной мере вопросом регулярного вывоза мусора и допустили рост свалок, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, администрация района не выполняла обязательств по созданию и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов и формирования экологической культуры в области обращения с ними. Бюджетные организации не заключили с региональным оператором договоры на сбор и утилизацию мусора. Кроме того, в сельских поселениях, в частности в селе Уркарах, отходы вывозятся нерегулярно и накапливаются на площадках и неотведенных для них местах, проинформировала прокуратура Дагестана.

"Прокуратурой главе района внесено представление. После вмешательства прокуратуры администрацией района и региональным оператором - ООО "Экологи-КА" приняты меры к устранению нарушений, организации регулярного вывоза твердых коммунальных отходов", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что ранее прокуратура потребовала от мэрии Дербента решить проблему мусора на улицах. В городе не хватает мусорных контейнеров, а некоторые из установленных стоят слишком близко к домам, заявила прокуратура 1 августа, потребовав от городских властей устранить нарушения.