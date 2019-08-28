Южная Осетия выступила против строительства грузинского блокпоста на границе

28 августа 2019, 19:10

Пограничники провели рейд на бронетехнике в районе села Цнелис, где грузинские военные возводят блокпост, сообщило КГБ Южной Осетии. Грузия нарушила границу и совершила неприкрытый акт агрессии, заявили в южноосетинском парламенте.

Сегодня южноосетинские пограничники провели рейд на бронетехнике в приграничной полосе "с целью обеспечения безопасности местного населения, устранения предпосылок и локализации возможных пограничных инцидентов в районе населенных пунктов Цнелис и Гвиргвина", сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии. Ведомство отметило, что на месте побывали президент Анатолий Бибилов и глава КГБ Олег Ширан.

Комитет госбезопасности с 24 августа почти ежедневно сообщает на своей странице в Facebook о "провокациях" грузинской стороны на границе. "В окрестностях н.п. Цнелис Знаурского района наблюдается оборудование поста полиции Грузии (в районе завода "Югостальк"). Видна техника, ведутся дорожные работы, отмечается присутствие шести-семи вооруженных сотрудников полиции Грузии", - говорится в сообщении КГБ от 24 августа.

По данным КГБ, 25 августа в окрестностях села Синагур Дзауского района продолжилось строительство площадки под оборудование объектов полиции Грузии. "Предполагается, что пост будет оснащен жилыми вагонами типового образца. Также грузинскими властями планируется осуществить капитальный ремонт участка дороги с бетонным покрытием, которая соединяет пост полиции Грузии с н.п. Переви (Республика Грузия)", - заявил КГБ. По мнению южноосетинского ведомства, цель этих работ - "создание очага нестабильности на государственной границе".

Анатолий Бибилов, побывав на проблемном участке границы, поручил полпреду по вопросам постконфиктного урегулирования Мурату Джиоеву озвучить требования о прекращении провокаций в ходе предстоящего заседания в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, которое намечено на 29 августа, информировало агентство "РЕС".



Президент Южной Осетии заявил о готовности также возвести новые блокпосты на границе. "В целях сохранения стабильности и безопасности наши посты будут размещены там, где это необходимо, и в нужном количестве. Никто не сможет нарушить границу", – процитировало сегодня слова Бибилова РИА "Новости".

В районе села Цнелис грузинскими силовиками вырублен лес и проведена дорога, с нарушением границы выставлены блокпост и грузинский флаг, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте парламента Южной Осетии.

Грузинские полицейские должны немедленно покинуть участок границы у селения Цнелис, заявил глава комитета по внешней политике и межпарламентским связям парламента Южной Осетии Заза Дриаев. "Надо их предупредить и дать им немного времени на то, чтобы они вышли за пределы границ Южной Осетии, и выставить там наши посты. Будет справедливо, если мы свои посты поставим там, где ранее пролегала граница Юго-Осетинской автономной области", - процитировала сегодня Дриаева пресс-служба Южной Осетии.



Происходящее в районе села Цнелис - неприкрытый акт агрессии со стороны Грузии, и парламент Южной Осетии отреагирует на это заявлением, сказал глава парламентского комитета по национальной политике, культуре, религии и СМИ Амиран Дьяконов. "Парламент в самое ближайшее время примет соответствующее заявление, в котором призовет грузинские власти к отказу от провокаций у государственной границы РЮО. Кроме того, мы обратимся к соответствующим органам Южной Осетии, так как на них заложены конституционные обязанности по неприкосновенности территории РЮО, чтобы они приняли необходимые меры по выведению вооруженных формирований Грузии с территории нашей республики", - приводятся слова депутата в публикации на сайте парламента от 27 августа.

"Кавказский узел" не располагает подтверждениями грузинской стороны о строительстве блокпоста и комментариями властей Грузии относительно обвинений в нарушении границы.

Напомним, что грузинские власти протестуют против установки южноосетинской стороной пограничных заграждений. 3 июля "Кавказский узел" одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International опубликовал доклад "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии". Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе. Правозащитники назвали бордеризацию главным фактором антироссийских протестов в Грузии.

26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. О предшествовавших этому боевых действиях рассказывается в материале "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".