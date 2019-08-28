Азербайджан включил в "черный список" депутата Европарламента

28 августа 2019, 16:04

Депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн объявлен персоной нон грата из-за посещения Нагорного Карабаха без согласования с Азербайджаном, сообщил сегодня азербайджанский МИД.

Как писал "Кавказский узел", список нежелательных лиц впервые был обнародован МИД Азербайджана в 2013 году и с тех пор неоднократно обновлялся. В него включают иностранцев, которым запрещен въезд в страну из-за посещения ими территории Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Так, в августе 2018 года власти Азербайджана отказали во въезде члену делегации канцлера Германии Ангелы Меркель Альберту Bайлеру, объявленному персоной нон грата еще в 2014 году.

Член Европарламента из Германии Мартин Зоннеборн включен в "Список незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики иностранных граждан", со ссылкой на пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву сообщило сегодня азербайджанское информагентство ONA.

По ее словам, Зоннеборн посетил Нагорный Карабах в августе 2018 года в составе делегации из 25 человек и участвовал в официальных встречах, информировал сегодня "Sputnik Азербайджан".

К 11.40 мск 28 августа на сайте Европарламента и, в частности, на странице Мартина Зоннеборна нет комментариев относительно решения МИД Азербайджана.

В этом году Мартин Зоннеборн вновь посетил Нагорный Карабах, на этот раз во главе делегации из немецких профессоров, писателей и журналистов. В ходе встреч была подчеркнута важность таких визитов как средства борьбы с изоляцией Нагорного Карабаха, сообщило 26 августа на своем сайте Общественное радио Армении (перевод "Кавказского узла").

27 августа Зоннеборн встретился с министром иностранных дел Нагорного Карабаха Масисом Маиляном, информировала в тот же день на своей странице в Twitter Европейская армянская федерация права и демократии.

Новости о ситуации в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".