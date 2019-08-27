Прокуратура недосчиталась 16,7 миллиона после стройки больницы в Ингушетии

27 августа 2019, 11:58

Прокуратура Ингушетии потребовала расследовать дело о хищении при строительстве детской больницы в Назрани, сообщило 26 августа ведомство.

По версии следствия, строительная компания не выполнила строительно-монтажные работы при возведении детской республиканской больницы в Назрани на сумму 16,658 миллиона рублей. Строительство осуществлялось в рамках государственного контракта, говорилось в сообщении прокуратуры Ингушетии 26 августа.

В связи с чем ведомство потребовало отменить решение об отказе в возбуждении уголовного дела и расследовать дело по статье «мошенничество». После дополнительной проверки следственное управления МВД по Ингушетии выполнило требование прокуратуры, отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения.

На сайте ингушского управления МВД на 11.40 мск сегодня нет информации о расследовании дела, связанного с хищением при строительстве детской больницы в Назрани.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 июля стало известно, что чиновники Минстроя Ингушетии подписали акт приемки недостроенного детского сада в селе Новый Редант, завысив стоимость выполненных работ на общую сумму более 14 миллионов рублей. Материалы проверки были переданы следствию для возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.