Здание прокуратуры Ингушетии. фото Пресс-служба прокуратуры Ингушетии http://procing.ru/

27 августа 2019, 11:58

Прокуратура недосчиталась 16,7 миллиона после стройки больницы в Ингушетии

Прокуратура Ингушетии потребовала расследовать дело о хищении при строительстве детской больницы в Назрани, сообщило 26 августа ведомство.

По версии следствия, строительная компания не выполнила строительно-монтажные работы при возведении детской республиканской больницы в Назрани на сумму 16,658 миллиона рублей. Строительство осуществлялось в рамках государственного контракта, говорилось в сообщении прокуратуры Ингушетии 26 августа.

В связи с чем ведомство потребовало отменить решение об отказе в возбуждении уголовного дела и расследовать дело по статье «мошенничество». После дополнительной проверки следственное управления МВД по Ингушетии выполнило требование прокуратуры, отмечается в сообщении.

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения.

На сайте ингушского управления МВД на 11.40 мск сегодня нет информации о расследовании дела, связанного с хищением при строительстве детской больницы в Назрани.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 июля стало известно, что чиновники Минстроя Ингушетии подписали акт приемки недостроенного детского сада в селе Новый Редант, завысив стоимость выполненных работ на общую сумму более 14 миллионов рублей. Материалы проверки были переданы следствию для возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

Примечание:

"Глава района заявил о предельной изношенности водопровода в Сунже", "В деле об ограблении "Россельхозбанка" в Ингушетии появился новый подозреваемый", "Верховный суд: власти незаконно обогатились за счет жителя Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 августа 2019, 14:26

  • ЕСПЧ присудил 170 тысяч евро родственникам похищенных в Ингушетии

    Расследование похищения и убийства в 2004 году сотрудника прокуратуры Ингушетии Рашида Оздоева и его друга Тамерлана Цечоева проведено неэффективно, решил сегодня Европейский суд по правам человека, обязав власти России компенсировать их родственникам моральный ущерб.

27 августа 2019, 13:36

  • Помпезное открытие мечети в Шали сопровождалось админресурсом

    Участие в церемонии открытия мечети "Гордость мусульман" в Шали было обязательным для работников бюджетных организаций, рассказали местные жители. Привлечение бюджетников на открытие мечети назвал чеченским ноу-хау востоковед Михаил Рощин. Верующие пришли бы на церемонию и без принуждения, согласился профессор Алексей Малашенко.

27 августа 2019, 13:03

  • Ростовский суд разрешил Анастасии Шевченко звонить детям

    Ростовский областной суд смягчил меру пресечения Анастасии Шевченко, обвиняемой в причастности к нежелательной в России организации, разрешив общаться с детьми по телефону, сообщила сегодня активистка Дарья Кулакова. Дочь Шевченко рассказал о проблемах с покупкой нового телефона.

27 августа 2019, 11:06

27 августа 2019, 10:07

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи