26 июля 2019, 21:38

Прокуратура заявила о мошенничестве чиновников Минстроя на 14 миллионов

Чиновники Минстроя Ингушетии подписали акт приемки недостроенного детского сада, завысив стоимость выполненных работ, заявила сегодня прокуратура.

Строительство детского сада в селе Новый Редант было завершено в декабре 2018 года. При этом строительная фирма, выступившая подрядчиком, указала в акте сведения о тех работах которые не были сделаны, утверждает надзорное ведомство. Так, не заасфальтирована территория заднего двора, неполностью оборудованы уличные детские площадки, в коридорах и классах не везде уложены ламинат и кафель, стены частично недокрашены, не хватает мебели, умывальников и унитазов, говорится в сообщении прокуратуры.

Общая стоимость работ по контракту составила 177 миллионов рублей. "Изучение актов приемки <...> установило завышение объемов выполненных работ на общую сумму более 14 миллионов рублей", - указано в сообщении.

Материалы проверки переданы следствию для возбуждения дела о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, связанном с завышением объема фактически не выполненных работ, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Ингушетии.

По состоянию на 21.38 мск 26 июля на сайте республиканского управления Следкома нет информации о возбуждении этого дела, а на сайте Минстроя Ингушетии отсутствуют комментарии относительно данных прокуратуры.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 февраля следствие заподозрило чиновников Фонда обязательного медицинского страхования, налоговой службы и двух министерств в Ингушетии в создании схемы фиктивного трудоустройства и занижении числа безработных на 50 тысяч человек.

Примечание:

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