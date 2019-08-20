Московский омбудсмен заинтересовалась делом о финансировании терроризма

20 августа 2019, 13:05

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева 19 августа ознакомилась с условиями содержания в столичном СИЗО уроженца Северной Осетии, арестованного по делу о финансировании терроризма. Адвокат Георгия Гуева указал на схожесть его дела и дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева, уточнив, что документов об общем свидетеле в этих делах нет.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженца Северной Осетии Георгия Гуева 15 мая задержали в Москве, он заключен под стражу. Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов обратился в Следком и Генпрокуратуру, попросив взять дело Гуева на особый контроль. 13 августа родственников Гуева приняла московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, которая пообещала им посетить Гуева в СИЗО.

Следствие заявило, что после обыска в квартире Георгия Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ*. По версии правоохранителей, Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков "Исламского государства"*, переведя им не менее 50 миллионов рублей. В июле Гуев записал обращение к президенту Путину, главе СКР Бастрыкину и главе Северной Осетии Вячеславу Битарову, в котором заявил о своей невиновности и указал на абсурдность обвинений.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева вместе с юристом навестила Георгия Гуева в Лефортово, ознакомившись с условиями его содержания и выслушав позицию Гуева относительно предъявленного обвинения. Она пообещала, что поможет восстановить права Гуева в том случае, если они нарушены, информировали 19 августа "Кавказ.Реалии".

По словам уполномоченного по правам человека в Северной Осетии Эльбруса Валиева, это он организовал встречу родных Гуева с Потяевой, которая состоялась 13 августа. Изначально за помощью в связи с делом Гуева к республиканскому омбудсмену, по его словам, обратилась администрация главы Северной Осетии, говорится в публикации.

На сайте уполномоченного по правам человека в Москве, по состоянию на 12.30 мск 20 августа, нет информации о встрече Потяевой с Гуевым.

Адвокат уточнил свои слова о связи между делами Гуева и Гаджиева

Напомним, что редактор отдела религии дагестанского "Черновика" Абдулмумин Гаджиев 18 июня также был арестован по делу о финансировании терроризма. Коллеги Гаджиева проводят одиночные пикеты в его поддержку и добиваются от властей согласования массовых акций.

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Ранее адвокат Гуева Умалат Сайгитов заявил, что в деле Гаджиева есть "тот же свидетель обвинения, что и в деле Гуева – некий Бекболатов, уже осужденный за то, что оплатил дорогу нескольким людям, уехавшим воевать в Сирию".

Сайгитов назвал ошибочной информацию о том, что Бекболатов не проходит свидетелем по делу его подзащитного, сообщил 19 августа "Черновик". Как сказал адвокат, его слова были неправильно поняты. "Говоря об общем с делом Абдулмумина Гаджиева, я имел ввиду схожесть историй, имя Абу-Умара Саситлинского в деле, а также время, в которое было возбуждено сразу несколько уголовных дел", – пояснил Умалат Сайгитов. Он добавил, что фамилия Бекболатова упоминается только в рапортах оперативных сотрудников, а других документов следствие ему до сих пор не представило.

Адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов также сказал, что в имеющихся у него материалах дела свидетель Бекболатов не фигурирует, информировало издание.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Кроме того, "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.