Предвыборную борьбу во Владикавказе оживил скандал с коммунистами

14 августа 2019, 09:46

Восемь политических партий принимают участие в выборах в Собрание представителей Владикавказа. Предвыборная кампания выглядит так, будто проходит по отлаженному сценарию партии власти, но конфликт коммунистов обратил на себя внимание, заявили политологи Артур Бязров и Руслан Тотров, исключив при этом возможность настоящей борьбы.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа Советский райсуд Владикавказа удовлетворил иск "Коммунистов России" и постановил снять с выборов в гордуму кандидатов от КПРФ. Республиканский комитет КПРФ решил обжаловать это решение в Верховном суде Северной Осетии. Апелляционная инстанция 13 августа удовлетворила жалобу реготделения КПРФ на это решение и вернула КПРФ на выборы в гордуму.

В единый день голосования, 8 сентября, в Северной Осетии пройдут девять избирательных кампаний. В частности, это выборы в Собрание представителей Владикавказа, которое будет сформировано на 5 лет, выборы глав Дигорского городского поселения, Чиколинского, Киевского, Притеречного сельских поселений и повторные выборы главы Хазнидонского сельского поселения. В селе Кизляр намечены дополнительные выборы в Собрание представителей Моздокского района.

Для участия в выборах в Собрание представителей столицы Северной Осетии в Единый день голосования зарегистрированы восемь политических партий. Это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия", "Коммунисты России" (КПКР), "Родина", "Яблоко" - всего 145 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель ТИК Левобережной части Владикавказа Марат Гобеев.

По одномандатным избирательным округам зарегистрированы 90 кандидатов. Это члены партий "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Патриоты России", "Справедливая Россия", "Родина" и "Альянс зеленых". В выборах также участвует один самовыдвиженец, проинформировал Гобеев.

По его словам, регистрация кандидатов проходила в два этапа. С 19 июня по 13 июля они уведомили ТИК о своем выдвижении. После, до 24 июля, кандидаты должны были принести все необходимые документы. "Многие уведомили, но не принесли документы, поэтому не прошли регистрацию", - сказал председатель ТИК.

Он отметил, что для принятия решения о регистрации или отказе в ней у ТИК было десять дней - до 3 августа. В настоящее время у партий и кандидатов идет агитационный период, который закончится за день до выборов - 7 сентября.

Кандидат политических наук Артур Бязров, комментирую текущую избирательную кампанию, отметил, что шансы правящей партии высоки.

"Наблюдается борьба за электорат и места в Собрании представителей Владикавказа. При этом наибольшими шансами на победу, на мой взгляд, обладают представители партий "Единая Россия" и "Патриоты России". У них есть значительный опыт политической конкуренции, они достаточно активно проводят предвыборную кампанию. Поэтому, вероятно, их кандидаты будут иметь наибольший успех", - сказал Бязров корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, обращает на себя внимание и ряд конфликтов, разгоревшихся в период предвыборной кампании в местный законодательный орган.

"Конфликты "Коммунистов России" и КПРФ уже превратились в традицию. Очевидно, что "Коммунисты России" борются за "левый" электорат, пытаясь воспрепятствовать монополии КПРФ в этой части общества", - заявил эксперт.

Бязров считает наиболее вероятным то, что КПРФ также будет представлена по итогам осенних выборов, наряду со "Справедливой Россией" в городской думе Владикавказа. При этом, возможности на успех имеются у представителей партий "Родина" и ЛДПР, которые также активно проводят предвыборную кампанию. Шансы других партий он оценивает как незначительные.

"Я не думаю, что уместно вообще говорить о какой-то борьбе, потому как вся история с выборами в городскую думу Владикавказа - это не нарратив с несколькими переменными, где можно ожидать неожиданностей. У меня ощущение, как только я начал следить за развернувшейся предвыборной кампанией, что нам предложили заранее опробированный, отлаженный сценарий без неожиданностей, без слабых мест для партии власти. Поэтому, я не уверен, что есть смысл говорить о борьбе", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Руслан Тотров.

По его словам, если и можно говорить о какой-то борьбе на выборах, то "развернется она между "Единой Россией" и "Единой Россией"". "Партия власти в Северной Осетии достаточно коряво, в принципе, подошла к этим выборам, и несмотря на то, что никаких угроз внешних не имела, с точки зрения обеспечения необходимого ей результата, тем не менее, она для чего-то наковыряла самой себе внутренние угрозы. История с отстранением и восстановлением КПРФ, история с провальными праймериз...", - заявил Тотров.

Он уверен, что конкурентной борьбы на этих выборах не будет. "Партия власти четко понимает, какое количество мандатов ей нужно получить. Некоторые места придется отдать депутатам, представляющим другие политические объединения, будь то КПРФ, "Патриоты России" и "Справедливая Россия". Я не верю в конкурентную борьбу. Наверное, можно говорить о том, что примерное распределение депутатов в новом составе городской думы будет более-менее похожим на то, что сейчас", - полагает эксперт.

Что касается конфликта с КПРФ, то, по мнению Тотрова, имеет место "банальная политическая месть".

"Пару лет назад подобный фокус как раз проворачивали КПРФ в отношении "Коммунистов России", пытаясь снять последних с пробега. Речь шла о парламентских выборах. "Коммунисты России" решили напоследок громко хлопнуть дверью и снять с дистанции своих старших товарищей с КПРФ. Но, с самого начала было понятно, что, как только Геннадий Зюганов (лидер КПРФ) произнес обличительную речь на пресс-конференции в Москве и грозил кулаком высшему осетинскому руководству, восстановление списка КПРФ и допуска этой партии к участию в выборах было всего лишь вопросом времени", - сказал политолог.

Перед парламентскими выборами 2017 года отделение КПРФ в Северной Осетии добилось в суде отмены регистрации "Коммунистов России". Представителям КПРФ удалось доказать, что подписи части кандидатов от "Коммунистов России" под заявлениями о согласии баллотироваться являются поддельными. "Коммунисты России", в свою очередь, подали иск, в котором заявили, что КПРФ не в полном объеме подала документы на своих кандидатов. Регистрация КПРФ также была отменена, однако 29 августа 2017 года "Коммунисты России" отозвали свой иск, и КПРФ приняла участие в выборах.

Журналист Мадина Сагеева считает, что эти выборы "из совершенно беспроигрышных для "Единой России" превратились в потенциально скандальные". И скандал не замедлил случиться прямо во время праймериз. [...] А теперь власть решила снять с выборов КПРФ. Объяснить это алогичное решение, гарантирующее скандал федерального уровня и взлет электоральной поддержки населения в случае, если партия сумеет восстановиться в избирательных бюллетенях, невозможно", - сказано в статье Сагеевой, опубликованной 12 августа на сайте "Основа".

Юрист ЦК КПРФ Геворг Арутюнян 13 августа, после того, как суд решил вернуть партию для участия в выборах, сказал, что она была снята "из-за формальной ошибки", которая "не может служить основанием для отказа в регистрации целого списка кандидатов".

При этом юрист "Коммунистов России" Георгий Джиоев заявил журналистам, что обжалует решение Верховного суда. "Мы считаем, что лишь суд первой инстанции вынес полностью законное и обоснованное решение. Мы считаем, что приоритет какой-либо партии отдан быть не может. В действительности имелось нарушение прав законодательства в части представления документов на регистрацию. В суде первой инстанции представители партии практически подтвердили указанный факт, однако говорили о несущественности нарушения. Между тем, законодательство не определяет факт нарушения существенным или несущественным", - заявил он.