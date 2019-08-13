Суд вернул КПРФ на выборы в гордуму Владикавказа

13 августа 2019, 15:00

Апелляционная инстанция сегодня удовлетворила жалобу реготделения КПРФ на решение снять партию с выборов в гордуму столицы Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа Советский райсуд Владикавказа удовлетворил иск "Коммунистов России" и постановил снять с выборов в гордуму кандидатов от КПРФ. Республиканский комитет КПРФ решил обжаловать это решение в Верховном суде Северной Осетии.

Суд удовлетворил иск, поскольку в выписке из протокола, который приняла у КПРФ избирательная комиссия, не было указано количество человек, необходимое для кворума. Решение суда связано с предвыборной конкуренцией и конфликтом между властями Северной Осетии и КПРФ, предположили в рескоме партии.

Сегодня коллегия Верховного суда Северной Осетии отменила решение о снятии с выборов в гордуму Владикавказа кандидатов из списка КПРФ. В партии "полностью удовлетворены решением суда", заявил юрист ЦК КПРФ Геворг Арутюнян, который представлял интересы партии в Верховном суде.

Претензию, на основании которой Советский райсуд снял партию с выборов, Арутюнян назвал "формальной ошибкой". "Сама по себе она не может служить основанием для отказа в регистрации целого списка кандидатов", - пояснил представитель КПРФ корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель ТИК Владикавказа Марат Гобеев также сообщил, что доволен решением суда.

"Коммунисты России" обжалуют решение Верховного суда, заявил журналистам юрист партии Георгий Джиоев. "Мы считаем, что лишь суд первой инстанции вынес полностью законное и обоснованное решение", - сказал он.

По его словам, в суде первой инстанции представители КПРФ "практически подтвердили" нарушение, но указали на его несущественность. "Между тем законодательство не определяет факт нарушения существенным или несущественным. Факт нарушения есть, следовательно, суд первой инстанции вполне законно и обоснованно вынес соответствующее решение", - сказал Джиоев, слова которого передал корреспондент "Кавказского узла".

Судье районного суда, которая постановила снять КПРФ с выборов, Верховный суд вынес частное определение, указав на "допущенные нарушения закона при рассмотрении данного административного дела" и обязав в течение месяца известить Верховный суд о принятых мерах, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что судебная тяжба между КПРФ и "Коммунистами России" в Северной Осетии произошла также перед парламентскими выборами 2017 года. Реготделение КПРФ тогда добилось в суде отмены регистрации "Коммунистов России" на выборах, указав, что подписи некоторых кандидатов от конкурирующей партии поддельные. "Коммунисты России", в свою очередь, подали иск, в котором заявили, что КПРФ не в полном объеме подала документы на своих кандидатов. Регистрация КПРФ также была отменена, однако позднее "Коммунисты России" отозвали свой иск, и КПРФ приняла участие в выборах.