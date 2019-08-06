Флаги КПРФ во Владикавказе. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

06 августа 2019, 17:09

КПРФ снята с выборов в гордуму Владикавказа

Суд во Владикавказе по иску "Коммунистов России" постановил снять с выборов в городскую думу кандидатов от КПРФ. Решение суда связано с конфликтом между властями Северной Осетии и КПРФ, считают в партии.

Решение о снятии КПРФ с выборов в гордуму принял 5 августа Советский районный суд Владикавказа, сообщила первый секретарь Северо-Осетинского рескома КПРФ Елена Князева.

По ее словам, партия представила избиркому документы с технической ошибкой. "Решение вынесено из-за того, что в выписке из протокола, который у нас приняла территориально-избирательная комиссия, не было указано количество человек, необходимых для кворума. Может быть, это и была ошибка, но в протоколе это все указано, а в выписке именно эта цифра – нет, хоть и понятно, что большинство присутствует", - сказала Елена Князева.

По ее словам, партия будет добиваться пересмотра этого решения суда. "Мы планируем обжаловать решение в Верховном суде [Северной Осетии]. При необходимости обратимся и в Верховный суд России", - процитировал Князеву вечером 5 августа "15-й регион".

Юрист Георгий Бекузаров, представлявший интересы КПРФ в суде, не сомневается, что Верховный суд Северной Осетии отменит запрет на участие партии в выборах, сообщила сегодня "ОсНова".

Вердикт суда имеет политическую подоплеку, уверен кандидат в депутаты гордумы Владикавказа от КПРФ Руслан Цоков. "За этим решением мы усматриваем политический заказ, поскольку четко прослеживается дорожка, откуда исходит это скандальное решение. Есть конкуренция с "Коммунистами России" и есть конфликт с республиканской властью, для которой мы как кость в горле. Вот она и прибегает к совершенно надуманным, ничем не подкрепленным поводам для сведения счетов", - привели сегодня слова депутата "Кавказ.Реалии".

На сайтах Советского райсуда Владикавказа и республиканского избиркома по состоянию на 17.08 мск 6 августа нет информации о решении не допускать КПРФ до выборов в гордуму Владикавказа. Списки кандидатов от "Коммунистов России" (КПКР), подавших иск против КПРФ, были зарегистрированы 2 августа, говорится на сайте КПКР.

Как писал "Кавказский узел", перед парламентскими выборами 2017 года отделение КПРФ в Северной Осетии добилось в суде отмены регистрации "Коммунистов России". Представителям КПРФ удалось доказать, что подписи части кандидатов от "Коммунистов России" под заявлениями о согласии баллотироваться являются поддельными. "Коммунисты России", в свою очередь, подали иск, в котором заявили, что КПРФ не в полном объеме подала документы на своих кандидатов. Регистрация КПРФ также была отменена, однако 29 августа 2017 года "Коммунисты России" отозвали свой иск, и КПРФ приняла участие в выборах.

События в регионах юга России и на Северном Кавказе, связанные с выборами 2017 года, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы-2017: юг России".

Примечание:

"Абрамян назвал неправомерным свое исключение из рядов "Коммунистов России"", "Абрамян назвал неправомерным свое исключение из рядов "Коммунистов России"", "Коммунисты России" объявили об участии в выборах парламента Северной Осетии".

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