Бакинцы раскритиковали цены на жертвенный скот в Курбан-байрам

12 августа 2019, 21:09

Жители Азербайджана сегодня начали праздновать Курбан-байрам. Для торговли жертвенными животными в Баку организовано 19 ярмарок. Цены на жертвенных овец выше рекомендованных, посетовали покупатели.

Мусульмане отмечают праздник жертвоприношения в память о решении пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует завершение хаджа - паломничества в Мекку, говорится в справке о Курбан-байраме, подготовленной "Кавказским узлом".

Празднование Курбан-байрама в Азербайджане началось 12 августа. По случаю праздника 12 и 13 августа в стране объявлены нерабочими днями.

Торжества традиционно начались с праздничного намаза сегодня утром в мечетях страны. Наиболее массовыми церемонии были в мечетях «Аждарбей» и «Тезепир» в центре Баку, где праздничный намаз обычно собирает несколько тысяч верующих. В последние годы многолюдно по случаю Курбан-байрама также в мечети «Фатмеи-Захры» в бакинском спальном районе Ени Гюнешли и мечети «Мешади Дадаш» в зоне старых кварталов столицы, известных под названием «Кубинка».

Покупатели пожаловались на высокие цены на овец

Продавцы жертвенных животных не придерживались установок властей по поводу цен на овец, передает корреспондент «Кавказского узла», который посетил сегодня утром одну из ярмарок в Хатаинском районе Баку на Зыхском шоссе, 5, близ кафе «Наргиля». Цены на овец на ярмарке были разные - начиная со 140 манатов (82 долларов) вплоть до 230-250 манатов (135-147 долларов). Продавцы объяснили это разным весом животных.

Министерство сельского хозяйства Азербайджана в распространенном 11 августа пресс-релизе сообщило, что установило фиксированные цены на овец в размере 160 манат (95 долларов), 170 манат (100 долларов) и 180 манат (106 долларов) в зависимости от веса животного.

«Есть животное, которое весит 8-10 килограмм. Оно, естественно, продается за 140-150 манатов. Но овцу весом 15 килограмм нельзя же продать за 180 манатов (106 долларов). Овцы бывают разные, они же не стандартного веса, чтобы их продавать по фиксированным ценам», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» торговец по имени Агасалим.

При этом забой велся также за пределами этой ярмарки. «На рынке (ярмарке) одновременно можно резать 20 животных. Но ты видишь, какое большое число покупателей, мы просто не справляемся с потоком. Мы ожидали этого и взяли с собой помощников. Приходится резать животных и на стороне. Главное, чтобы люди остались довольны», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» пожилой торговец по имени Абдулла.

Покупатель, представившийся как житель Баку Садых Керимов, пожаловался на то, что продавцы не уступали в цене. «По телевизору объявили, что цены будут не дороже 180 манатов (106 долларов). Но здесь за 180 манатов можно купить только худощавое животное. Правила Курбан-байрама таковы, что надо раздать жертвенное мясо по семи адресам. Поэтому надо купить животное поприличнее. Я купил овцу за 230 манатов (135 долларов)», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» мужчина. Вместе с тем он отметил, что по сравнению с прошлым годом «цены не сильно повысились».

На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж "Курбан-байрам в Баку: праздничные намазы и забой скота".

Другой горожанин Салех Сеидов не стал выражать претензий по ценам. «Праздник есть праздник, тут жадничать не надо. Я не богач, но по случаю Курбан-байрама можно потратиться. Я купил овцу за 300 манатов (176 долларов). Наверное, она весит 20 килограмм. Половину раздадим беднякам, часть - соседям, немного оставим себе», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» бакинец.

Несмотря на предупреждения о запрете забоя животных в общественных местах, вдоль дорог, это имело место в бакинских пригородах, передает корреспондент «Кавказского узла», отмечая, что скот резали, в частности, на всех въездах-выездах в поселок Маштага.

В местном муниципалитете это объяснили огромным спросом на мясо. «Тут поблизости на трассе Маштага-Забрат организовали ярмарку. Но она не способна удовлетворить спрос. Многие, видя большие очереди, предпочитали покупать животных вдоль дороги. Там овцы стоили хотя и подороже на 10-20 манатов (6-12 долларов), но можно было делать покупку без потери времени», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник местного муниципалитета, пожелавший остаться неназванным.

Власти организовали ярмарки и назвали цены на жертвенный скот

С целью упорядочения забоя скота и соблюдения санитарно-гигиенических норм местные исполнительные власти выделили 44 стационарных и 30 временных пунктов. Они были оборудованы передвижными ветеринарно-санитарными лабораториями, оказывающими услуги бесплатно.

При центрах забоя животных установлены специальные контейнеры для немедленного вывоза шкур и других отходов, запрещены распродажа и забои животных на обочинах дорог, в жилых кварталах, парках и других общественных местах, сообщило 10 августа в своем пресс-релизе Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Министерство сельского хозяйства Азербайджана 11 августа сообщило, что для удовлетворения спроса и предотвращения искусственного роста цен продажу в Баку поставлено 25 тысяч жертвенных овец, которые будут продаваться на 19 ярмарках «От села в город». За неделю до праздника жителям Азербайджана было предложено заказать жертвенных животных онлайн через сайт государственной аграрной торговой компании, перечислив аванс всего на сумму 5 манатов (3 доллара).

Не все жители Азербайджана совершают обряд жертвоприношения

Некоторые жители страны отказались совершать обряда жертвоприношения.

«Я, в общем-то, верующий человек, но все предписания мусульманской религии не соблюдаю. Я уважаю традиции, но совершать жертвоприношение я не стал. Думаю, что благотворительностью надо заниматься регулярно, а не раз в год. В этом году по случаю Курбан-байрама четыре дня подряд оказались выходными. Мы решили всей семьей поехать в центр отдыха «Истису» в Масаллинском районе», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» перед поездкой в регион житель Баку Эмин Гафаров.

Молодой бакинец Самир Сулейманов также отметил, что не совершал жертвоприношение. «У нас как-то в семье не было принято совершать жертвоприношение. Здорово, что Курбан-байрам последовал сразу после выходных. Четыре дня подряд нерабочие – это хорошая возможность отдохнуть в жаркое лето», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» молодой человек.

Как писал "Кавказский узел", по данным Управления мусульман Кавказа, в этом году Азербайджану была предоставлена квота на совершение паломничества на 1400 человек. Квота была полностью израсходована, и паломники отправились в Саудовскую Аравию 2-5 августа восемью чартерными авиарейсами. Их возвращение запланировано на 22-26 августа, отметили в управлении мусульман. 5 августа стало известно, что умерший от сердечного приступа во время хаджа паломник из Азербайджана был похоронен в Мекке.