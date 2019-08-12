Историки рассказали о борьбе за увековечивание памяти убитых в Змиевской балке евреев

12 августа 2019, 02:31

Трагедия Змиевской балки, произошедшая в годы Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону, долго замалчивалась. Отношение к событию у ростовчан не сложилось до сих пор. Уже в 21 веке потребовалось два года борьбы, чтобы слово "евреи", наконец вернулось на мемориальную доску. Еврейская община города и Российский еврейский конгресс несколько лет добиваются установки на месте трагедии плит с именами жертв, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" представители научно-просветительского центра "Холокост".

Как писал "Кавказский узел", 11 августа 2017 года около 450 человек приняли участие в акции "Марш живых" и памятных мероприятиях, которые прошли в Ростове-на-Дону по случаю 75-летней годовщины крупнейшего расстрела мирного населения на оккупированной Германией территории СССР. Впервые траурные мероприятия у Змиевской балки прошли в Ростове-на-Дону 12 августа 2012 года. Тогда в "Марше живых" участвовало около 500 человек.

Змиевская балка - самое большое в современной России место захоронения жертв холокоста. В 1942 году, во время второй оккупации Ростова, немецко-фашистские захватчики убили и захоронили здесь более 30 тысяч человек (военнопленных, коммунистов, комсомольцев, заложников и др.), среди них около 27 тысяч евреев — женщин, детей, стариков. Первый памятный знак появился здесь в 1959 году, а в 1975 году был открыт мемориал "Жертвам фашизма", говорится в сообщении на сайте ростовского регионального отделения общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры".

К лету 1942 года политика нацистов в отношении евреев в СССР была четко выработана и заключалась в наискорейшем уничтожении всех представителей этой нации, оказавшихся под их властью, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель научно-просветительного центра "Холокост" Илья Альтман. При этом евреи в Ростове-на-Дону лучше других были информированы о том, что их ждет, сказал он. "Город был оккупирован дважды. Первая оккупация продолжалась всего восемь дней (осенью 1941 года), но за это время евреи успели почувствовать, как к ним относятся "новые" власти (фашисты). Поэтому когда после второй оккупации немцы объявили об обязательной регистрации еврейского населения (это был этап, предшествующий уничтожению), зарегистрировалось лишь 2000 евреев", — пояснил Альтман. Эвакуироваться еврейское население не могло, так как "из города можно было уехать только в рамках плановой эвакуации, либо выбираться на свой страх и риск. Обычной эвакуации... препятствовали", — заметил он.

Региональный представитель научно-просветительского центра "Холокост" в Ростовской области Сергей Шпагин подчеркнул, что в Ростове-на-Дону "сконцентрировалось большое количество евреев, а возможностей для спасения, бегства и сопротивления было минимум".

После освобождения Ростовской области от нацистов трагедия Змиевской балки замалчивалась, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Шпагин заметил, что интерес к трагедии Холокоста и еврейской проблематике в СССР, в частности, на юге России, "прошел непростой путь". Кроме того, трагедия евреев на этих территориях "долгое время находилось в тени трагедии евреев Польши, Украины и западной части СССР", — сказал он.

Альтман заметил, что в помещенном в газете "Правда" отчете Чрезвычайной государственной комиссии, занимавшейся расследованием зверств нацистов, слово "евреи" было заменено на слова "мирные советские граждане". "Всякие попытки местной еврейской общины почтить память погибших в 1940-1950-х годах жестко пресекались, вплоть до угроз снять общину с регистрации. И даже монумент в Змиевской балке был возведен все тем же "мирным советским гражданам",— сказал он.

По словам Альтмана, местные активисты в 2000-х установили памятную доску, на которой была надпись: "11-12 августа 1942 года здесь было уничтожено нацистами более 27 тысяч евреев. Это самый крупный в России мемориал Холокоста".

"Цифра 27 тысяч человек содержалась в одном из первых документов Чрезвычайной государственной комиссии. В дальнейшем на основании исследований она была скорректирована, и в последующих документах говорилось уже о 15-18 тысячах погибших. Когда чиновники прочли эти документы, они решили, что, значит, жертв-неевреев было как минимум девять тысяч, и поменяли мемориальную доску. На новой доске говорилось о том, что там было убито "27 тысяч мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных", — рассказал он.

В итоге потребовалось два года борьбы еврейских организаций, чтобы слово "евреи", наконец, вернулось на мемориальную доску, подчеркнул Альтман.

В декабре 2011 года мемориальную доску в Змиевской балке, посвященную жертвам Холокоста, заменили на доску с текстом о "мирных советских гражданах". Представители местной еврейской общины через суд пытались вернуть прежнюю надпись, но суд Кировского района Ростова-на-Дону отказал им в этом. В декабре 2013 года власти города изменили текст, включив туда упоминание о евреях. 28 апреля 2014 года в Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия новой памятной доски. На ней уточнено, что это самое большое место захоронения евреев времен Великой Отечественной войны.

Он рассказал, что в рамках программы Российского еврейского конгресса (РЕК) по увековечиванию памяти "Вернуть достоинство" еврейская община Ростова-на-Дону и РЕК несколько лет добиваются установки на месте трагедии плит с именами жертв, на сегодняшний день их собрано около 4000. Имен так мало, потому что "нацисты часто уничтожали людей целыми семьями, и просто не оставалось родственников, помнивших о погибших. А поскольку сбор имен начался примерно через пятьдесят лет после трагедии, в начале 1990-х, то за это время успели многое забыть и соседи погибших", — рассказал Альтман.

По мнению Шпагина, в Ростове-на-Дону все еще не выработали "свою формулу памяти трагедии мирного населения многонационального города и понимания сути Холокоста".

Возникновение подобной трагедии маловероятно, так как для проведения геноцида нужна длительная подготовительная работа по дегуманизации жертв, и война, когда цена человеческой жизни опускается крайне низко, полагают эксперты.

Лучшее средство против подобных практик — сохранение памяти об ужасах Холокоста, сказал Альтман.

Он напомнил, что в городе увековечена память о самой знаменитой из жертв Змиевской балки — одной из основательниц психоанализа Сабине Шпильрейн.

Музей Сабины Шпильрейн открылся в Ростове-на-Дону в ноябре 2015 года. Он разместился на улице Пушкинской, 83, в доме, где она жила, написал "Дон 24".

По словам Альтмана, хорошим подспорьем для просвещения молодежи могла бы послужить выставка, посвященная всем жертвам Змиевской балки — евреям, психически больным людям, военнопленным, советским активистам, подготовленная немецким историком Кристиной Винклер.

Документальная выставка "Забытые жертвы нацистского оккупационного режима в Ростове-на-Дону 1941-1943 годов" открылась в июле 2018 года. На ней была представлена композиция из 12 документальных полотен с историческими фотографиями, материалы о военнопленных, а также уникальные семейные фотографии, предоставленные еврейской общиной Ростова, передает Donday. До Ростова-на-Дону историческая экспозиция была показана в Шотландии и Германии.

"Эта выставка могла бы занять подобающее ей место в музее Змиевской балки и послужила бы хорошим средством для просвещения молодых и не очень молодых людей, которые приходят в балку, даже толком не зная, какая трагедия там случилась", — заметил Альтман.

Шпагин подчеркнул, что история не повторяется "дословно", однако важно понимать, что повтор гражданского противостояния всегда возможен в России. "Но жертвой, даже частичной, едва ли будут евреи", — отметил он.

Историк Павел Полян подчеркнул, что нацисты в Ростове-на-Дону торопились с уничтожением евреев. "Даже гетто никакого не было в таком крупном городе", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что на Дону и Кубани сложился устойчивый антисемитский фон. В качестве примера он привел, в частности, то, что "до 2012 года вся балка имела статус территории культурного наследия, а вот в 2012 году ее северная половина решением Минкультуры Ростовской области была выведена из этого статуса".

Большое место захоронения ростовчан, расстрелянных в августе 1942 года в Змиевской балке, расположенное через дорогу от мемориала, с 2012 года не охраняется государством, передает 6 августа со ссылкой на председателя ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина "Ростов официальный". "Есть документ 1999 года, по которому вся территория — и та, где находится мемориал, и та, что расположена через дорогу, это громадное место захоронения, — считались единым объектом культурного наследия... А в документе 2012 года территория памятника — только часть мемориала, а то, что находится за дорогой, уже к нему не относится", — цитирует его издание. Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский пояснил, что в 2012 году изменилось законодательство, согласно которому стало обязательным брать под охрану только здания, сооружения, либо земельные участки, примыкающие к ним, и территория, попадающая за дорогу, не вошла.

Теперь к освободившимся землям просматриваются застройщики и владельцы автозаправочных станций, сказал он.

"Кавказский узел" также писал, что в июле МВД по Ростовской области занялось поисками автора фотосессии на мемориале жертвам фашизма в Змиевской балке. Фотографии вызвали резонанс в соцсети.