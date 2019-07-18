Полиция заинтересовалась фотосессией на мемориале в Ростове-на-Дону

18 июля 2019, 13:00

МВД по Ростовской области устанавливает личность участницы фотосессии на мемориале жертвам фашизма в Змиевской балке, сообщили в ведомстве. Фотографии вызвали резонанс в соцсети.

По данным МВД, девушка устроила фотосессию на мемориале, где в 1942 году прошла самая массовая на территории России казнь евреев нацистами.

"В настоящее время личность девушки устанавливается, проводится проверка", - цитирует сегодня представителя ГУ МВД России по Ростовской области РИА "Новости".

Фотографии девушки были опубликованы на странице "Это Ростов-на-Дону" в соцсети "Вконтакте" 17 июля. На кадрах девушка позирует, взобравшись на памятник.

"Вот как молодежь чтит память предков. Школьница залезла на мемориал в Змиевской балке, буквально взгромоздилась на измученные плечи, и устроила фотосессию с откровенными позами. Мало того, что одна залезла, вторая соучастница еще и фотографировала все это! Очень низкий поступок. Родителям, школьным учителям этих девушек должно быть стыдно!", - сказано в сообщении, проиллюстрированном тремя фотографиями.

Змиевская балка - самое большое в современной России место захоронения жертв холокоста. В 1942 году во время второй оккупации Ростова, немецко-фашистские захватчики убили и захоронили здесь более 30 тысяч человек (военнопленных, коммунистов, комсомольцев, заложников и др.), в том числе около 27 тысяч евреев - женщин, детей, стариков. Первый памятный знак появился здесь в 1959 году. В 1975 году был открыт мемориал "Жертвам фашизма", говорится в сообщении на сайте Ростовского регионального отделения общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры".

Фотосессия на мемориале вызвала полемику в соцсети

Мнения пользователей соцсети относительно поступка участницы фотосессии разделились. Часть из них подвергла критике поступок девушки. "Нужно банально чтить память умерших. Скажите, вы бы стали устраивать фотосессии, сидя на могильной плите?", - написала пользователь соцсети Света Шиян. "Если в этом нет ничего страшного, сходите на кладбище и устройте селфи на могилах своих родственников...", - написал Сергей Лонский. "Неужели, мало мест для фотосессии в окрестностях Ростова? Или она так решила выделиться из толпы?", - осудила поступок девушки Катерина Тяпкина.

Другие пользователи не сочли фотосессию предосудительной. "Что такого она сделала? Как-то осквернила памятник? Фотографировалась голой?", - прокомментировал Дмитрий Зинченко. "Мемориал сделан для фотографирования.. она просто (неправильно) встала... ей бы галстук красный повязать и отсалютовать,.. и тут бы все согласились", - предположил пользователь под ником Корм Длярыб.

"Все прекрасно... И девочка, которая, подозреваю, совершенно не в курсе, что за памятник, кому и по какому поводу. И автор сообщения, которой нужно поставить отдельный памятник за стукачество, ибо не поленилась взять крупный план девочки, вместо того, чтобы подойти и объяснить", - отметила Юлия Коломенская.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае суд арестовал участников фотосессии на мемориале в Новороссийске. Подозреваемые были привлечены к административной ответственности по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение правил проезда". Суд приговорил одного из них к 10 суткам, позирующую перед камерой девушку - к двум суткам ареста и оштрафовал водителя автомобиля. Молодые люди извинились перед жителями Новороссийска и возложили цветы к монументу.