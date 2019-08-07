Следственный комитет. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

07 августа 2019, 15:53

Следком ответил отказом на жалобу о пытках жителей Дагестана

Следователь не увидел оснований для возбуждения уголовного дела по жалобе на пытки при задержании в Дербенте Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова. Адвокат заявил об обжаловании решения следствия, а тетя и мать арестованных рассказали об ухудшении их здоровья.

Как писал "Кавказский узел", Ислам Барзукаев, Гасан Курбанов и задержанный вместе с ними 15 июня Мизарали Мизаралиев заподозрены в незаконном обороте взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Арестованные рассказали защитнику, что были вынуждены подписать признательные показания под давлением и угрозами. 16 июля суд до 16 августа продлил арест Курбанову и Барзукаеву, подозреваемый Мизаралиев оставлен под домашним арестом. 

Матери задержанных Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова 24 июня объявили у здания полиции в Дербенте голодовку с требованием освободить сыновей. Ночью 4 июля состояние здоровья обеих женщин резко ухудшилось, но они отказались от госпитализации. 9 июля обе женщины прекратили голодовку из-за ухудшения состояния здоровья. Родственники задержанных настаивают, что Барзукаев и Курбанов невиновны. 

По итогам проверки жалобы о пытках задержанных по делу о незаконном обороте оружия Ислама Барзукаева и Гасана Курбанова следователь Дербентского межрайонного отдела СКР отказал в возбуждении уголовного дела, рассказала тетя Курбанова Зайнаб Рабаданова. По ее словам, уведомление от следствия, датированное 3 августа, она получила сегодня.

"Следователь сообщает, что в действиях (силовиков)… нет признаков преступления. То есть для них даже заключение представителей Общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали следы от возможного применения электрического тока, не стали основанием для возбуждения дела", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Рабаданова.

В документе с результатами осмотра задержанных Барзукаева, Курбанова и Мизаралиева Общественной наблюдательной комиссией, составленном 18 июня, говорилось, что члены ОНК зафиксировали у Барзукаева синяк, а у всех трех задержанных - точки на руках, похожие на следы от пыток током.

Рабаданова также отметила, что состояние здоровья Гасана Курбанова ухудшилось и он с 22 июля находится в лазарете при Шамхальской колонии. "После задержания у него была травма головы и колена. Мы сейчас пытаемся получить разрешение для выезда (Курбанова) на проведение (медицинских исследований). У нас есть основания полагать, что, возможно, у него появились проблемы и психического плана", - отметила Рабаданова.

Мать Ислама Барзукаева также рассказала, что узнала об ухудшении здоровья сына и пожаловалась, что ее не пускают к нему на свидание в изолятор. "Следователи категорически не дают разрешения на свидание. Единственный раз мне удалось с ним увидеться на суде 16 июля, когда ему продлевали срок ареста. Судья тогда разрешил нам поговорить три минуты. Примерно через неделю я узнала, что у него началось кровотечение из ушей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Барзукаева.

По ее словам, она ходила в СИЗО, чтобы узнать о здоровье сына. "Я пришла к СИЗО. Ко мне вышел (сотрудник изолятора) и сказал, что у сына все нормально, он ни на что не жалуется и ему дают (лекарство), чтобы он мог закапать уши. Но в свидании с сыном он отказал", - сообщила Барзукаева.

По словам тети Курбанова Зайнаб Рабадановой, первоначальные показания, где арестованные "оговорили себя, были выбиты из них путем побоев и пыток током". После суда 16 июля она также рассказала, что Гасан Курбанов в беседе с родственниками жаловался на состояние здоровья, в частности на частые сильные головные боли и галлюцинации. Он попросил передать ему сильнодействующие обезболивающие препараты, сообщила Рабаданова.

Решение следователя об отказе в возбуждении дела будет обжаловано, заявил адвокат обоих обвиняемых Тагир Шамсудинов.

"Отказ в возбуждении уголовного дела стало для нас неожиданным. Мы все-таки надеялись, что оно будет возбуждено, если не в отношении конкретных лиц, то хотя бы по факту, так как есть результаты медицинского освидетельствования, подтверждающее, что моим доверителям были нанесены побои", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Шамсудинов.

По его словам, защита ходатайствовала об ознакомлении с материалами доследственной проверки. "После того как получим доступ к ним и изучим, составим мотивированную жалобу на решение следователя", - отметил защитник.

Примечание:

"Правозащитники обжаловали отказ допросить Васильева по делу Гасангусейновых", "Силовики заявили о причастности убитого в Дагестане к обстрелу полицейских", "Жительница Дербента обвинила силовиков в похищении сына".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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