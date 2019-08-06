06 августа 2019, 21:31

Двое налоговиков в Калмыкии приговорены к колонии по делу о взятке

Бывший начальник межрайонной инспекции налоговой службы в Калмыкии и его подчиненный признаны виновными в получении взятки почти в полмиллиона за непроведение проверок, сообщил сегодня Следком.

Судом установлено, что 30 августа 2017 года старший налоговый инспектор, выступая посредником в передаче взятки, получил от налогоплательщика в Элисте 480 тысяч рублей за непроведение проверок и передал эти деньги своему руководителю, проинформировало следственное управление Следственного комитета России по Калмыкии.

Бывший начальник налоговой инспекции и его подчиненный признаны виновными по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в крупном размере) и п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Бывший начальник приговорен к 7 годам и 3 месяцам исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет, бывший старший налоговый инспектор - к 5 годам и 3 месяцам колонии общего режима с лишением права в течение 3 лет занимать определенные должности, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале 2018 года бывший инспектор дорожно-постовой службы ГИБДД МВД по Калмыкии был признан виновным в том, что получил 800 долларов от водителя и приговорен к шести годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере свыше 1 млн рублей.

Примечание:

"Замминистра в Калмыкии арестован по делу о взятке", "Руководитель и сотрудники колонии в Калмыкии стали фигурантами уголовного дела", "Начальница инспекции жилищного надзора в Калмыкии оштрафована за взятку".

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