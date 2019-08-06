06 августа 2019, 18:40

Электроснабжение в Дагестане восстановлено

Электричество подано во все населенные пункты Дагестана после аварийных работ, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", электроснабжение в пяти районах Дагестана и в городе Дербенте было прекращено к полудню 5 августа после аварии на сетях. Без света оставались, в частности, жители Дербентского, Табасаранского, Левашинского, Сулейман-Стальского, Каякентского районов.

Сегодня к 18.00 мск аварийно-восстановительные работы на электросетях были завершены. "Электроснабжения в населенных пунктах восстановлено", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану на своем сайте.

Примечание:

"Дома жителей Дагестана повреждены после непогоды", "Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды", "Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане".

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