Электроснабжение в Дагестане восстановлено

06 августа 2019, 18:40

Электричество подано во все населенные пункты Дагестана после аварийных работ, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", электроснабжение в пяти районах Дагестана и в городе Дербенте было прекращено к полудню 5 августа после аварии на сетях. Без света оставались, в частности, жители Дербентского, Табасаранского, Левашинского, Сулейман-Стальского, Каякентского районов.

Сегодня к 18.00 мск аварийно-восстановительные работы на электросетях были завершены. "Электроснабжения в населенных пунктах восстановлено", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану на своем сайте.