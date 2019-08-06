06 августа 2019, 18:40
Электроснабжение в Дагестане восстановлено
Электричество подано во все населенные пункты Дагестана после аварийных работ, сообщило сегодня МЧС.
Как писал "Кавказский узел", электроснабжение в пяти районах Дагестана и в городе Дербенте было прекращено к полудню 5 августа после аварии на сетях. Без света оставались, в частности, жители Дербентского, Табасаранского, Левашинского, Сулейман-Стальского, Каякентского районов.
Сегодня к 18.00 мск аварийно-восстановительные работы на электросетях были завершены. "Электроснабжения в населенных пунктах восстановлено", - сообщило ГУ МЧС по Дагестану на своем сайте.
"Дома жителей Дагестана повреждены после непогоды", "Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды", "Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане".
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