Жители 37 населенных пунктов в Дагестане остались без света

05 августа 2019, 17:08

Электроснабжение в пяти районах Дагестана и в городе Дербент нарушено в результате непогоды, сообщили сегодня в МЧС.

Аварии на сетях произошли сегодня к полудню после сильного ветра, уточнили в ведомстве.

"По состоянию на 12:00 мск аварийные отключения энергоснабжения произошли в 14 населенных пунктах Дербентского района, четырех населенных пунктах Табасаранского района, 11 населенных пункта Левашинского района, пяти населенных пунктах Сулейман-Стальского района и трех населенных пунктах Каякентского районов, а также частично в городе Дербенте", - цитирует представителя ГУ МЧС по Дагестану "Интерфакс".

По данным ведомства, во всех районах работают бригады электриков.

"Кавказский узел" ранее писал, что жители Махачкалы остались без света днем 9 июля после пожара на подстанции. В зону отключения попали 4343 дома, в которых проживают 45000 человек. К вечеру электроснабжение было восстановлено частично, а 10 июля - полностью.