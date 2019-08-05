05 августа 2019, 17:08

Жители 37 населенных пунктов в Дагестане остались без света

Электроснабжение в пяти районах Дагестана и в городе Дербент нарушено в результате непогоды, сообщили сегодня в МЧС.

Аварии на сетях произошли сегодня к полудню после сильного ветра, уточнили в ведомстве.

"По состоянию на 12:00 мск аварийные отключения энергоснабжения произошли в 14 населенных пунктах Дербентского района, четырех населенных пунктах Табасаранского района, 11 населенных пункта Левашинского района, пяти населенных пунктах Сулейман-Стальского района и трех населенных пунктах Каякентского районов, а также частично в городе Дербенте", - цитирует представителя ГУ МЧС по Дагестану "Интерфакс".

По данным ведомства, во всех районах работают бригады электриков.

"Кавказский узел" ранее писал, что жители Махачкалы остались без света днем 9 июля после пожара на подстанции. В зону отключения попали 4343 дома, в которых проживают 45000 человек. К вечеру электроснабжение было восстановлено частично, а 10 июля - полностью.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Дербенте скорость ветра составляла 14 метров в секунду, вечером и ночью она не изменится. Температура воздуха ночью составит +24 градуса, осадков не ожидается. В административном центре Табасаранского района - селе Хучни - скорость ветра днем и ночью - до 8 м/с, температура + 23 и +21, без осадков. В Леваши днем скорость ветра - до 7 м/с, ночью она возрастет до 9 м/с, температура +18 и +16. В селе Касумкент Сулейман-Стальского района скорость ветра днем и ночью до 8 м/с, температура +24, +23. В Новокаякенте скорость ветра с 14 м/с усилится к ночи до 18 м/с, температура снизится от +26 до +24. Осадков в этих населенных пунктах также не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Дома жителей Дагестана повреждены после непогоды", "Жители дагестанского села остались без урожая после непогоды", "Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане".

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