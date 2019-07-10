Подача электроэнергии в Махачкале возобновлена в полном объеме

10 июля 2019, 17:04

Электроснабжение в Махачкале полностью восстановлено после аварийных работ, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы остались без света днем 9 июля после пожара на подстанции. В зону отключения попали 4343 дома, в которых проживают 45000 человек. К вечеру электроснабжение было восстановлено частично, без света оставались 1500 человек.

Сегодня к 16:40 мск все аварийно-восстановительные работы в Махачкале были завершены. "Подача электроснабжения осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.