10 июля 2019, 17:04
Подача электроэнергии в Махачкале возобновлена в полном объеме
Электроснабжение в Махачкале полностью восстановлено после аварийных работ, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы остались без света днем 9 июля после пожара на подстанции. В зону отключения попали 4343 дома, в которых проживают 45000 человек. К вечеру электроснабжение было восстановлено частично, без света оставались 1500 человек.
Сегодня к 16:40 мск все аварийно-восстановительные работы в Махачкале были завершены. "Подача электроснабжения осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.
"Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане", "Жителям Цунтинского района Дагестана возвращено энергоснабжение", "Более 6000 жителей Дагестана остались без света после схода селя".
10 июля 2019, 17:22
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Кубанская чиновница оштрафована за покупку непригодных квартир сиротам
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Супруга Айдына Гурбанова, арестованного по делу о беспорядках в азербайджанском городе Гянджа, будет в суде обжаловать действия силовиков, не отпустивших ее мужа из-под ареста в связи с тяжелым заболеванием. Если погибший не получал качественного лечения в заключение, родственники могут обратиться в Европейский суд, заявил юрист Ялчин Иманов.
10 июля 2019, 16:16
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Силовики раскритиковали формат проведения рейдов в Чечне
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10 июля 2019, 17:15
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Электроснабжение в Дагестане частично восстановлено
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