Линия электропередач. Фото: Максим Тишин / Югополис

10 июля 2019, 17:04

Подача электроэнергии в Махачкале возобновлена в полном объеме

Электроснабжение в Махачкале полностью восстановлено после аварийных работ, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы остались без света днем 9 июля после пожара на подстанции. В зону отключения попали 4343 дома, в которых проживают 45000 человек. К вечеру электроснабжение было восстановлено частично, без света оставались 1500 человек.

Сегодня к 16:40 мск все аварийно-восстановительные работы в Махачкале были завершены. "Подача электроснабжения осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Примечание:

"Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане", "Жителям Цунтинского района Дагестана возвращено энергоснабжение", "Более 6000 жителей Дагестана остались без света после схода селя".

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