10 июля 2019, 08:51

Электроснабжение в Дагестане частично восстановлено

Без света в Махачкале после пожара на подстанции остаются 1500 тысяч человек, сообщило Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы остались без света после после пожара на подстанции. В зону отключения попали 4343 дома, в которых проживают 45000 человек.

По данным МЧС, вечером 9 июля специалисты восстановили электроснабжение для части жителей Махачкалы. "Были подключены 3 тысячи 479 домов в Ленинском и Советском районах, в которых проживают 29000 человек. Еще нескольким тысячам свет дали ранее. В зоне отключения остаются 537 домов в Советском районе города Махачкалы, в которых проживают 10 тыс. человек", - процитировал представителя ГУ МЧС по Дагестану "Интерфакс" 9 июля.

Ночью было подано напряжение еще части потребителям, сообщило Минэнерго России. По состоянию на 07.00 мск, без электроснабжения остаются около 1500 человек, 
аварийно-восстановительные работы продолжаются, говорится в сообщении на сайте министерства.

К 08.40 мск авария, оставившая без света жителей Махачкалы, не устранена, следует из информации, размещенной на карте объектов ТЭК на сайте Минэнерго.

Примечание:

"Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане", "Жителям Цунтинского района Дагестана возвращено энергоснабжение", "Более 6000 жителей Дагестана остались без света после схода селя".

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