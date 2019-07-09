Линии электропередач. Фото пользователя Geronimo the Elder с сайта Flickr.com

09 июля 2019, 19:53

45 тысяч жителей Махачкалы остались без света после аварии

В зону отключения электроэнергии после пожара на подстанции попали 4343 дома в столице Дагестана, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила сегодня спасателям в 13.40 мск. На улице И.Казака загорелась подстанция, в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии. 

"В зону отключения попадают 4343 дома, в которых проживают 45000 человек, из них 8943 - дети", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Минэнерго России также сообщило, что без электроснабжения остались бытовые потребители части Махачкалы - около 45 000 человек. "Мощность отключенных потребителей - 30 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сказано в сообщении на сайте Минэнерго.

К 19.50 мск авария, оставившая без света жителей Махачкалы, не устранена, следует из информации, размещенной на карте объектов ТЭК на сайте министерства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 23 мая около 17 тысяч жителей Кизляра остались без электроснабжения после ливня с градом и сильного ветра. К 24 мая электроснабжение было восстановлено.

Примечание:

"Около четырех тысяч человек остались без света после стихии в Дагестане", "Жителям Цунтинского района Дагестана возвращено энергоснабжение", "Более 6000 жителей Дагестана остались без света после схода селя".

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