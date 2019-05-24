Электроснабжение домов жителей Кизляра восстановлено после стихии

24 мая 2019, 13:51

Восстановительные работы в Кизляре после ливня с градом и шквалистого ветра завершены, электроснабжение полностью возвращено, сообщили городские власти. Принимаются заявки от местных жителей, пострадавших от стихии.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 23 мая, около 17 тысяч жителей Кизляра были лишены электроснабжения после ливня с градом и сильного ветра, сообщили местные власти. К 21.00 мск без света оставались около трех тысяч жителей одного микрорайона. Пользователи Instagram активно публиковали видео стихии и ее последствий.

Спасатели отчитались об отсутствии серьёзных повреждений. "Серьезных повреждений в результате стихии в городе нет", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе дагестанского управления МЧС.

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение обесточенных потребителей Кизляра 23 мая, несмотря на непогоду, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе "Дагестанской сетевой компании". "Вчера около 17.17 мск в результате сильного града произошло аварийное отключение нескольких [линий передач] от подстанций «Кизляр-1» и «Кизляр-2». В результате без энергоснабжения частично остались жители города Кизляра. Специалисты Кизлярских горсетей оперативно приступили к проведению аварийно-восстановительных работ", - уточнили в компании.

Электроснабжение в городе было восстановлено к полуночи, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Кизляра. По данным властей, в результате обильных дождей с градом и шквалистым ветром были не только оборваны линии электропередачи, но и подтоплены дороги и приусадебные участки, а также повалены деревья.

"Оперативные группы работали в усиленном режиме. С затопленных улиц и дорог с помощью спецтехники откачивали воду", - цитирует мэра города Александра Шувалова его пресс-служба. Город уже расчищен от поваленных деревьев, завершен ремонт опор ЛЭП, отмечается в сообщении.

Специальные службы принимают заявки от населения для оказания адресной помощи, добавили в мэрии.

Жители Кизляра заявили, что такой стихии в городе еще не было. "Только вышла с работы, как небо резко потемнело, налетел ураган и начался ливень, град. Мы с супругом сидели в автомашине и не могли выехать, дождь лил стеной. На моей памяти такого удара стихии точно не было", - приводит слова Ольги Чумаченко пресс-служба администрации.

"Буквально за считанные минуты весь балкон засыпал град, причем размером с вишню, а ветер был такой силы, что гнул вековые деревья", - отметила Лариса Грянко.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Кизляре осадков не ожидается, температура составит +26 градусов, ветер 6 метров в секунду. В ночь на 25 мая будет переменная облачность также без осадков, температура опустится до +14, а скорость ветра составит 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.