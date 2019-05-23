Жители Кизляра остались без света из-за ливня и сильного ветра

23 мая 2019, 23:44

Около 17 тысяч жителей Кизляра были лишены электроснабжения после ливня с градом и сильного ветра, сообщили местные власти. Пользователи Instagram активно публикуют видео стихии и ее последствий.

Ливень прошел в городе сегодня вечером, информации о жертвах и пострадавших в мэрию не поступало.

"Ураганный ветер с ливнем и градом оставил без электричества часть города - около 17 тысяч человек. В настоящее время электроснабжение основной части восстановлено, без света на 21.00 мск остается только один микрорайон с населением около трех тысяч человек", - сказал представитель мэрии, на которого сослался ТАСС.

В результате стихии повалены не менее четырех деревьев в разных районах города, сообщил "Интерфакс-Юг".

Очевидцы активно публикуют видео со стихией в соцсетях. На одном из них, размещенном на странице сообщества golos.dagestana в Instagram, видно, как сильный ветер срывает накрытия на одном из рынков города, а ливень затапливает торговые места.

Автор другого видео снял крупный град, который сопровождал ливень.

По состоянию на 23.40 мск на сайтах и страницах в соцсетях городской администрации Кизляра и главного управления МЧС по Дагестану нет информации о последствиях стихии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Кизляре ожидается слабый дождь, при температуре +13 градусов, ветер 5 метров в секунду. Днем 24 мая будет ясно, температура поднимется до +26, а ветер усилится до 6 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.