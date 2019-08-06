26 человек отравились в азербайджанском селе

06 августа 2019, 02:48

Массовое пищевое отравление произошло в селе Зергерли Габалинского района, сообщили 5 августа в Минздраве Азербайджана.

По данным ведомства, инцидент произошел на свадьбе. С пищевым отравлением в Габалинскую центральную районную больницу доставлены 26 человек.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, больница работает в усиленном режиме, пишет со ссылкой на представителя Минздрава Азербайджана "Интерфакс".

Информация о факте массового отравления была направлена в правоохранительные органы и Агентство пищевой безопасности, сообщает Haqqin.az.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне массовое пищевое отравление произошло в Баку. В больницу обратились 12 человек, которые поели в донерной, расположенной на автомобильном рынке.