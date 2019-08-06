06 августа 2019, 02:48
26 человек отравились в азербайджанском селе
Массовое пищевое отравление произошло в селе Зергерли Габалинского района, сообщили 5 августа в Минздраве Азербайджана.
По данным ведомства, инцидент произошел на свадьбе. С пищевым отравлением в Габалинскую центральную районную больницу доставлены 26 человек.
Пострадавшим оказана медицинская помощь, больница работает в усиленном режиме, пишет со ссылкой на представителя Минздрава Азербайджана "Интерфакс".
Информация о факте массового отравления была направлена в правоохранительные органы и Агентство пищевой безопасности, сообщает Haqqin.az.
"Кавказский узел" ранее писал, что в июне массовое пищевое отравление произошло в Баку. В больницу обратились 12 человек, которые поели в донерной, расположенной на автомобильном рынке.
"Пострадавшие при пожаре в пригороде Баку выписаны из больницы", "19 человек отравились дымом на свадьбе в Азербайджане", "Массовое отравление произошло в Азербайджане".
06 августа 2019, 03:47
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Оппозиция назвала политическим уголовное дело о присвоении денег "Рустави 2"
Уголовное дело о растратах в телекомпании "Рустави 2" является политическим мотивированным, власти хотят помешать Нике Гварамии создать новый телеканал и мстят за критику, считают опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционные грузинские политики. На фоне скандала новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия уволил главного юриста.
06 августа 2019, 01:44
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Вдова Владимира Цкаева потребовала повторно допросить свидетелей-силовиков
Земфира Цкаева, вдова умершего после избиения в отделе полиции жителя Владикавказа Владимира Цкаева, потребовала повторно допросить ряд свидетелей, в том числе руководителя управления МВД по Владикавказу Роберта Наниева и бывшего следователя Аслана Кайтукова.
06 августа 2019, 00:33
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Суд частично удовлетворил иск против журналистки Вагифгызы
Иск замдиректора бакинской школы Эльмиры Аландаровой к журналистке-фрилансеру Севиндж Вагифгызы о защите чести и достоинства удовлетворен частично. Суд обязал журналистку поменять заголовок видеосюжета, который стал предметом спора, но Вагифгызы не согласилась с этим решением.
06 августа 2019, 00:20
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Строители железнодорожного тоннеля в Грузии потребовали повышения зарплат
В грузинском селе Квишхети бастуют более 60 рабочих, которые строят железнодорожный тоннель, соединяющий Восточную и Западную Грузию. Они пригрозили заблокировать сооружение, если компания-подрядчик не обеспечит им безопасные условия труда и не повысит заработную плату.
05 августа 2019, 23:49
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Правительства республик Северного Кавказа признаны самыми закрытыми в России
Официальный портал правительства Ростовской области оказался самым открытым для пользователей, а сайты властей Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Ингушетии заняли последние места в рейтинге проектного центра «Инфометр».
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06 августа 2019, 03:47
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