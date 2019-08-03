18 человек пострадали в ДТП с автобусом в Армении

03 августа 2019, 19:48

18 пассажиров автобуса получили травмы во время аварии в Тавушской области Армении, они доставлены в больницу.

Автобус вез сотрудников детского сада села Гош, в нем было более 25 пассажиров, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МЧС Армении, отметив, что в результате ДТП пострадали 18 человек. Детей в автобусе не было.

"18 человек получили легкие ранения, всех доставили в больницу города Дилижана", - отметил сотрудник ведомства.

Доставленные в больницу пассажиры проходят обследование, у всех легкие травмы, их жизни ничего не грозит, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в медицинском учреждении.

Автобус марки ПАЗ выехал с проезжей части, врезавшись в бетонные ограждения, проехал дальше и оказался в овраге, сообщает подробности аварии Shamshyan.com.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян на своей странице в Facebook пожелал быстрого выздоровления пострадавшим и коснулся технической стороны транспорта. "Не знаю, в чем была причина ДТП, но то, что этот старый автобус уже давно изжил себя, это факт", - написал Арутюнян.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 июля в Араратской области Армении при столкновении двух легковых автомобилей и маршрутной "Газели" погибли шесть человек погибли, еще 13 были госпитализированы. Одна из госпитализированных умерла в больнице через несколько дней.