МЧС уточнило число пострадавших при аварии с маршруткой в Армении

07 июля 2019, 08:54

Травмы при столкновении двух легковых автомобилей и маршрутной "Газели" в Араратской области получили не 12, а 13 человек, сообщило сегодня МЧС Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля, по данным МЧС Армении, шесть человек погибли, еще 12 были госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей и пассажирской "ГАЗели" в Араратской области.

После аварии госпитализированы 13 человек, уточнило МЧС Армении. Один из пострадавших был доставлен в медцентр Арарата около 20.45 по местному времени (19.45 мск), передают 7 июля со ссылкой на МЧС страны "Новости-Армения".

Пострадавшая при аварии девушка находится в крайне тяжелом состоянии, врачи сделали ей операцию, пишет со ссылкой на министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна "Спутник-Армения". По словам главы министерства, еще двое находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. "Остальные пострадавшие стабильны", – сказал Торосяна.

Жизням двоих детей, госпитализированных после ДТП, ничего не угрожает - один из них находится в клинике Арарата, а другой в больнице Еревана, у него сломана рука, отметил он.



По словам министра, четверо пострадавших после оказания помощи были выписаны домой.