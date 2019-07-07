07 июля 2019, 08:54

МЧС уточнило число пострадавших при аварии с маршруткой в Армении

Травмы при столкновении двух легковых автомобилей и маршрутной "Газели" в Араратской области получили не 12, а 13 человек, сообщило сегодня МЧС Армении.

Как писал "Кавказский узел", 6 июля, по данным МЧС Армении, шесть человек погибли, еще 12 были госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей и пассажирской "ГАЗели" в Араратской области.

После аварии госпитализированы 13 человек, уточнило МЧС Армении. Один из пострадавших был доставлен в медцентр Арарата около 20.45 по местному времени (19.45 мск), передают 7 июля со ссылкой на МЧС страны "Новости-Армения". 

Пострадавшая при аварии девушка находится в крайне тяжелом состоянии, врачи сделали ей операцию, пишет со ссылкой на министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна "Спутник-Армения". По словам главы министерства, еще двое находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести. "Остальные пострадавшие стабильны", – сказал Торосяна.

Жизням двоих детей, госпитализированных после ДТП, ничего не угрожает - один из них находится в клинике Арарата, а другой в больнице Еревана, у него сломана рука, отметил он.

По словам министра, четверо пострадавших после оказания помощи были выписаны домой.

Примечание:

"18 военнослужащих госпитализированы после ДТП в Армении", "Три человека стали жертвами ДТП в Армении", "Восемь человек стали жертвами ДТП в Армении".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 июля 2019, 09:54

07 июля 2019, 07:54

07 июля 2019, 06:58

07 июля 2019, 06:03

07 июля 2019, 05:23

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии