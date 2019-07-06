06 июля 2019, 18:48

18 человек стали жертвами аварии с маршруткой в Армении

Шесть человек погибли, еще 12 госпитализированы после ДТП в Араратской области Армении, где сегодня столкнулись два легковых автомобиля и пассажирская "ГАЗель".

Авария произошла на автодороге Ереван-Ерасх в 15:15 по местному времени (14:15 мск). После столкновения микроавтобус загорелся.

По предварительным данным, в результате аварии и возникшего пожара в маршрутке погибли шесть человек, включая водителя микроавтобуса, передает «Sputnik-Армения».

Еще 12 человек пострадали. В их числе семилетний ребенок и два подростка 12 и 13 лет, передает со ссылкой на информацию МЧС агентство «Новости-Армения».

Четверо пострадавших, по данным Минздрава, доставлены в республиканский центр ожогов и лазерной медицины, шестеро - в медцентр «Арарат», еще двое - в медцентры «Эребуни» и «Сурб Аствацамайр», передает NEWS.am.

В огне несколько человек сгорели заживо, отмечает агентство.

"Кавказский узел" также писал, что 9 февраля в результате столкновения двух легковых машин в Араратской области Армении семь человек получили травмы.

Примечание:

"18 военнослужащих госпитализированы после ДТП в Армении", "Три человека стали жертвами ДТП в Армении", "Восемь человек стали жертвами ДТП в Армении".

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