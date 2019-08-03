Конкуренту Хасикова отказано в регистрации на выборах главы Калмыкии

03 августа 2019, 00:51

Претендент на пост главы Калмыкии Намсыр Манджиев получил 2 августа официальный отказ избиркома и добивается регистрации через суд. Члены избиркома истребовали записи камер внутреннего наблюдения, чтобы убедиться, что врио главы Калмыкии Бату Хасиков подавал документы для регистрации в качестве кандидата.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля избирком республики известил претендента на пост главы Калмыкии Намсыра Манджиева о том, что три подписи районных депутатов признаны недостоверными. Манджиев заявил, что позиция избиркома оспорена, но власти намеренно затягивают разбирательство. Избирком Калмыкии завершил 2 августа регистрацию на выборы главы региона. К участию в голосовании допущены четверо: врио главы республики Бату Хасиков ("Единая Россия), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР) и Батыр Мучаев ("Патриоты России").

Избирком Калмыкии признал недействительной подпись депутата Целинного района, зарегистрированного районным избиркомом 24 июля вместо депутата, которого днем ранее реготделение КПРФ лишило мандата. Намсыр Манджиев также сообщил, что МВД Калмыкии расследует дело по заявлению депутата Черноземельского района: по утверждению Манджиева, этого депутата принудили поставить подпись в поддержку и.о. главы республики Бату Хасикова.

Намсыр Манджиев получил в пятницу 2 августа официальный отказ в качестве кандидата на пост главы республики. Он подтвердил, что продолжит добиваться регистрации в суде - по его словам, юристы республиканского отделения КПРФ готовы доказать достоверность подписи депутата Целинного района Геннадия Кодлаева.

"Что касается депутата Черноземельского района Петра Чемидова, голос которого признан повторным, его дело расследует МВД. Сотрудники полиции уже опросили депутата, сейчас, по моей информации, с той же целью вызывали должностных лиц района. Думаю, в течение пяти дней МВД даст свое заключение, после чего протокол будет передан мировому судье. Если он вынесет решение об административном штрафе, это будет признанием незаконности действий должностных лиц районной администрации", - заявил Манджиев корреспонденту "Кавказского узла".

Намсыру Манджиеву отказано в регистрации, поскольку он не предоставил пакет достоверных подписей депутатов, а также сведения об имуществе за рубежом, цитирует председателя избиркома Калмыкии Александра Дикалова РИА "Калмыкия".

Решений судов по этим двум делам в его пользу "будет достаточно, чтобы восстановить статус кандидата", уверен политик. Манджиев полагает, что отсутствие справки об имуществе за рубежом не может повлиять на его регистрацию.

"В решении избирательной комиссии, которое я получил [2 августа], целую страницу занимает описание их положений, внутренних методичек и прочего. Но методички – не закон, а рекомендации по оформлению документов. В резолютивной же части справка об имуществе за рубежом даже не упоминается. Потому что в избиркоме понимают, что это несущественное замечание, которое не влияет на регистрацию. Зато в СМИ сейчас создается негативный фон: мол, Манджиев скрыл недвижимость за рубежом", - сказал представитель КПРФ.

Согласно комментарию Центризбиркома России к статье об условиях выдвижения кандидатов, "недостоверность сведений о доходах и имуществе, других сведений биографического характера не является основанием для отказа в регистрации кандидата, сведения о такой недостоверности указываются в соответствии с пунктом 8 комментируемой статьи". При этом в пункте 8 сказано: "В случае выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений избирательные комиссии также обязаны довести эти факты до сведения избирателей через СМИ и в информационных плакатах, размещенных в помещениях для голосования (подпункт "е" пункта 3 статьи 61 комментируемого Федерального закона)".

Намсыр Манджиев добавил, что два члена избиркома с правом решающего голоса, Матвей Нуров (КПРФ) и Эрдни Бадмаев, 28 июля обратились к прокурору Калмыкии Роману Тютюнику, генпрокурору Юрию Чайке, председателю ЦИК России Элле Памфиловой и председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой "истребовать видеозаписи с камер внутреннего наблюдения Дома правительства для подтверждения факта сдачи документов кандидатом Хасиковым".

"У нас также есть запись разговора членов избиркома с заместителем председателя избиркома Калмыкии Данарой Бадугиновой. Она не смогла назвать ни одного члена рабочей группы, который вместе с ней принимал документы Хасикова", - отметил Манджиев.

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков не являлся в избирком для подачи документов на регистрацию, но был зарегистрирован, заявил 24 июля член рабочей группы избиркома Матвей Нуров. Нуров заверил, что находился в избиркоме с 08.50 мск и "ровно до обеденного времени, то есть до 13.00 мск". Зампредседателя избиркома Калмыкии Данара Бадугинова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что лично принимала документы у Хасикова.

Глава КПРФ в Калмыкии оценил шансы Манджиева на регистрацию



Руководитель Калмыцкого регионального отделения КПРФ Николай Нуров назвал ожидаемым отказ в регистрации Мандижева кандидатом на пост главы республики.

"Мы знали, что некоторых коммунистов заставят отдать голоса за кого-то из «спойлеров», чтобы снять Манджиева с предвыборной гонки, но неожиданно для нас это было сделано через Хасикова. Казалось бы, зачем ему эти скандалы. Видимо, это произошло потому, что сбор подписей за Хасикова проводился 12 июня, в выходной день, а остальные депутаты смогли приступить к работе только 13 июня", - сказал Нуров корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил информацию, что юристы КПРФ оспаривают решение избиркома, признавшего недействительной подпись депутата Целинного района. По словам Нурова, позиция суда будет известна уже на следующей неделе.

"В течение пяти дней Верховный суд Калмыкии решит, принять дело к производству или отказать. Думаю, он примет, для этого есть все основания. И тогда в течение десяти дней дело будет рассмотрено", - пояснил глава КПРФ в Калмыкии.

Он также подчеркнул, что во время предвыборной кампании "решения суда выполняются незамедлительно", поэтому Намсыра Манджиева "могут восстановить в статусе кандидата даже в последний день [избирательной кампании]". "Если 6 сентября его восстановят, то избирком будет вынужден внести его имя в бюллетень голосования", - сказал Николай Нуров.

Пресс-служба Хасикова заявила о "давлении и шантаже"



Все депутаты, ставившие подпись за Бату Хасикова, делали это добровольно, заявили в пресс-службе врио главы Калмыкии. Позицию депутата Черноземельского района, отказавшегося от подписи в поддержку Хасикова, сотрудник пресс-службы связала с борьбой за должность главы района.

"В Черноземельском районе разгорелся конфликт, связанный с борьбой за должность главы муниципального образования, и часть депутатов перешла в оппозицию. Один из них передал в поддержку Манджиева свою подпись, которая ранее была поставлена в поддержку Хасикова, – и заявил, что ставил ее под давлением", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Эту ситуацию в пресс-службе Хасикова расценивают как "давление и шантаж со стороны отдельных представителей депутатского корпуса, которые решили изменить свою политическую позицию".

"Бату Хасиков высказал принципиальное намерение навести в районе порядок и избавить его от коррупции. И в угоду поддержке на выборах он не изменит принципиальной позиции, направленной на необходимость строгого соблюдения законности всеми должностными лицами и всеми представителями депутатского корпуса", - добавила сотрудник пресс-службы .

Получить комментарии МВД Калмыкии по поводу заявления депутата Черноземельского района корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. В избиркоме не прокомментировали отказ в регистрации Намсыру Манджиеву.