Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

31 июля 2019, 16:36

Источники сообщили об обысках в управлении Роспотребнадзора по Дагестану

Сотрудники ФСБ и МВД в Дагестане провели выемку документов в республиканском управлении Роспотребнадзора, сообщили информированные источники. В пресс-службе ведомства эту информацию не подтвердили, заявив, что управление работает в обычном режиме.

По предварительным данным, обыски связаны с расследованием уголовного дела в отношении начальника одного из отделов дагестанского управления Роспотребнадзора.

"Нанесенный государству ущерб от незаконных действий чиновника оценивается в десятки миллионов рублей", - рассказал источник, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Выемку документов провели сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении одного из сотрудников управления, пишет со ссылкой на источник в силовых структурах «Молодежь Дагестана».

По версии следствия, на основании экспертизы ФБУЗ Центра эпидемиологии были выданы положительные заключения частным клиникам, не соответствующие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В результате, как подсчитало следствие, Территориальному фонду обязательного медстрахования Дагестана нанесён ущерб в размере почти в 50 млн рублей, сообщает со ссылкой на свои неназванные источники «Черновик».

В то же время в пресс-службе дагестанского управления Роспотребнадзора опровергли факт проведения выемки документов. «В настоящее время управление работает в обычном режиме, обысков, выемки документов не было. Руководитель управления Элеонора Омариева находится в отпуске, временно исполняющей обязанности руководителя управления Роспотребнадзора по Дагестану является замруководителя ведомства Лариса Пантина», – приводит слова представителя пресс-службы ведомства ТАСС.

При этом агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщает об обыске в управлении Роспотребнадзора, который, по словам этого источника, проводится в рамках ранее возбужденного уголовного дела о превышении должностных полномочий.

На сайте республиканского управления Роспотребнадзора и МВД Дагестана информации об обысках в ведомстве, по данным на 16.35 мск 31 июля, нет.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля обыски прошли в доме и на рабочем месте ректора ДГУ Муртазали Рабаданова, который в 2013-2014 годах исполнял обязанности мэра Махачкалы. Рабаданов был задержан по делу о махинациях с землей в Махачкале. После беседы со следователями он был освобожден под подписку о невыезде.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Журналисты раскритиковали жесткое задержание дагестанских чиновников", "Суд продлил арест главы Дербентского района Дагестана до конца сентября", "Силовики сообщили об обысках в службе судебных приставов Дагестана".

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