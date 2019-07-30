Малхаз Мачаликашвили связал арест племянника со сбором подписей за создание парламентской комиссии

30 июля 2019, 04:50

Силовики задержали Мориса Мачаликашвили для того, чтобы его близкие прекратили сбор подписей под петицией с требованием создать парламентскую комиссию, которая расследует обстоятельства смерти Темирлана Мачаликашвили, заявил отец убитого в спецоперации юноши.

Как сообщал "Кавказский узел", после беспорядков в Тбилиси были задержаны 19 человек, обвиненных в насилии во время протестов. Среди задержанных по подозрению в применении насилия к полицейским - Морис Мачаликашвили - родной племянник Малхаза Мачаликашвили. По решению суда 27 июля он был арестован.

Малхаз Мачаликашвили - отец убитого в ходе спецоперации 26 декабря 2017 года 19-летнего Темирлана Мачаликашвили. После смерти Темирлана силовики заявили, что он пытался бросить в них гранату. Родственники юноши утверждает, что он был застрелен в постели. Близкие и односельчане Темирлана Мачаликашвили больше года проводят акции протеста с требованием наказать виновных в его убийстве. 15 июня Малхаз Мачаликашвили заручился поддержкой оппозиции в сборе подписей за создание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств спецоперации, во время которой был убит его сын.

Под требованием создать парламентскую комиссию, которая расследует обстоятельства смерти Темирлана Мачаликашвили собрано 50 тысяч подписей, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Малхаз Мачаликвшили. "Нам нужно собрать 100 тысяч подписей, чтобы ходатайство было бы оформлено как законодательная инициатива. Уже собрали больше половины, и мы добьемся, чтобы государство наказало виновных", - сказал Малхаз Мачаликашвили.

"50 тысяч собрано только здесь - перед зданием парламента. У нас нет точных сведений о том, сколько подписей собрано в регионах Грузии, где работают активисты оппозиционных партий, которые согласились поддержать Мачаликашвили", - заявил "Кавказскому узлу" Гела Бибилашвили, друг Малхаза Мачаликашвили.

Малхаз Мачаликашвили пояснил, что его племянник Морис в настоящее время содержится в СИЗО. Он считает его преследование неправомерным. Морис, по его словам, не входил ни с кем в устойчивые группы. не планировал действия во время митинга и не обсуждал их ни с кем. "Обвинения в адрес Мориса являются фикцией", - сказал он.

"Его взяли только для того, чтобы оказать на меня давление, чтобы я сдался и прекратил собирать подписи", - заявил "Кавказскому узлу" Малхаз Мачаликашвили.

Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".