Адвокат заявил о физическом воздействии на обвиняемого в подготовке теракта астраханца

30 июля 2019, 02:14

Обвинение запросило девять с половиной лет колонии для жителя села Болхуны Астраханской области Василия Власенко, который обвиняется в подготовке теракта в воинской части в Знаменске. По словам обвиняемого, его преследуют за принятие ислама, а адвокат Сайхан Джамалдинов заявил о физическом и психологическом насилии в отношении подзащитного.

В Северо-Кавказском окружном военном суде 29 июля состоялись прения по делу жителя Астраханской области Василия Власенко, обвиняемого в подготовке теракта в воинской части в Знаменске. В начале заседания участники процесса завершили допрос подсудимого, передает корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ в зале.

В ходе допроса Власенко, сильно заикаясь, рассказал об обстоятельствах своего задержания 15 октября 2018 года.

"Когда я возвращался из туалета, я увидел 4-5 сотрудников (правоохранительных органов), которые ломали мою калитку. В руках у меня был кувшин и более ничего. Я побежал. Был выстрел, чтобы я остановился, потом меня догнали. Когда я упал, меня били по рукам, ногам, телу. Потом уже наручники пристегнули. Хотели мне что-то прислонить, но я руки не разжимал... В итоге я разжал руки, прислонили, как я понял, обрез и что-то ещё", — заявил подсудимый.

По его словам, понятых он не видел.

"Мне никто ничего не объяснял. Сказали: "Пикнешь — тебе плохо будет". Остальное обнаружили вроде под диваном, но я при этом не присутствовал", — добавил Власенко.

Отвечая на вопрос гособвинителя, почему при виде силовиков он побежал, Власенко назвал своё состояние шоковым.

"Испугался я, честно говоря. Они не просто пришли с обыском, а выламывали дверь. Я растерялся и побежал… Визиты (силовиков) были. Но когда что-то произошло, например, убийство, тогда говорили: "Вы невиновны, но у нас указание свыше проверить мусульман", — сказал подсудимый.

Василий Власенко отверг версию обвинения о конфликтах с родителями из-за принятия ислама.

"Это неправда. Мы дружно жили, ходили в гости к маме. Да и свидетели это подтвердили. С отцом я ругался за алкоголь, когда он перебирал, но на религиозные темы (скандалов) не было", — заверил он судей.

Данные биллинга о нахождении телефона в районе Знаменска подсудимый объяснил тем, что в эти дни мог с целью получения заработка перевозить на своей машине металлолом в город Волжский Волгоградской области "по единственной дороге", и телефон по пути мог попасть в зону действия базовых станций.

По окончании допроса председательствующий судья сообщил о поступившем постановлении об отказе в возбуждении дела по заявлениям Василия Власенко о давлении в ходе следствия. По итогам проверки следователи отказались возбуждать дело в отношении "неустановленных сотрудников правоохранительных органов".

Прокурор рассказал о планах Власенко совершить теракт в воинской части

После этого стороны перешли к прениям.

Гособвинитель посчитал доказанным в суде то, что Власенко "не позднее 21 июля 2018 года, находясь под воздействием религиозных убеждений иного лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отошёл от основных позиций исламской религии и стал разделять идеологию нетерпимости", приняв решение "совершить террористический акт в отношении военнослужащих, дислоцирующихся в ЗАТО (закрытом административном территориальном образовании) Знаменск в Ахтубинском районе Астраханской области. Целью теракта, по мнению обвинения, было "принуждение властей к решениям, связанным с отказом от проводимых ВКС России спецопераций по уничтожению позиций ИГ* в Сирии".

По версии обвинения, в июле 2018 года Власенко на территории Чеченской Республики "незаконно приобрёл обрез охотничьего ружья 16-го калибра, ручную гранату РГД-5, взрыватель к ней", перевёз их в своём автомобиле "Лада Приора" в село Болхуны Астраханской области и хранил их дома до 15 октября 2018 года, то есть до момента задержания.

Власенко 19 августа, 9 и 10 октября 2018 года приезжал в Знаменск, изучал там местность, незаконно проник на территорию ЗАТО для установления мест скопления военнослужащих, провёл поиск потенциальных объектов для теракта, фиксируя эти объекты на камеру своего мобильного телефона. Однако "довести действия до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам ввиду задержания", заявил гособвинитель.

Прокурор заявил, что, несмотря на непризнание Власенко своей вины и его заявления о давлении оперативников, вина подтверждается, в частности, признательными показаниями на следствии. Согласно им, в 2014 году он принял ислам, взял мусульманское имя Абдулвахид и в начале 2017 года в мечети села Золотуха Астраханской области познакомился с жителем Чечни. Оба они, по данным обвинения, общались с Шамханом Сатуевым.

14 января военный суд в Ростове-на-Дону назначил жителю Астрахани Шамхану Сатуеву 8,5 года лишения свободы, признав его виновным в подготовке к теракту и незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Также, согласно протоколам допроса Власенко на следствии, в конце 2017 года в доме Шамхана Сатуева силовики нашли боеприпасы. Он был арестован, а Власенко с супругой уехал в село Аллерой в Чечне к родителям жителя Чечни. Позднее они арендовали в Гудермесе дом.

Житель Чечни, по данным протокола допроса, снабжал Власенко религиозной литературой, называл её "истинной", показывал на мобильном телефоне видеоролики о боестолкновениях ИГ* с правительственными сирийскими войсками и потребовал от Власенко "изыскать способ по уничтожению неверных в тылу врага, то есть на территории России".

В документах говорится, что упомянутый житель Чечни в июле 2018 года подарил Власенко флаг ИГ*, гранату с запалом и обрез, дав инструкции по совершению теракта, после чего пара вернулась в Астраханскую область.

Прокурор особо отметил показания засекреченного свидетеля под псевдонимом "Кузнецов", который в суде заявил, что дружил с Власенко. По словам засекреченного свидетеля, Власенко рассказал ему о хранении дома ружья и гранаты, после чего "Кузнецов" "незамедлительно обратился в правоохранительные органы".

Гособвинитель попросил судей приговорить Василия Власенко к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 70 тысяч рублей.

Адвокат заявил о физическом и психологическом давлении на Власенко

Адвокат подсудимого Сайхан Джамалдинов посчитал вину Власенко недоказанной, а позицию обвинения — "несостоятельной и построенной на фальсификации доказательств".

Защитник сказал, что Власенко "оказался жертвой провокации со стороны правоохранительных органов".

"Увидев людей, ломающих калитку его дома, испугавшись, он стал бежать… По материалам дела, он схватил обрез с картечным патроном и направил его в сторону (сотрудников правоохранительных органов). Как это можно представить? Его бы просто изрешетили!" — заявил адвокат.

По словам адвоката, в ходе задержания к Власенко была применена физическая сила, о чём указано и в рапорте сотрудников правоохранительных органов, однако в суде никто из силовиков это не подтвердил.

"Понятой сказал, что... увидел Власенко в наручниках, лежащий на земле обрез … Чёрный флаг с именем Аллаха у мусульманина Власенко почему-то валялся на полу — это из области фантастики", — отметил адвокат подсудимого.

Джамалдинов заявил, что мать и супруга Власенко "подробно рассказали о правовом беспределе" в день задержания подсудимого, а именно о том, что силовики "зашли, занесли камуфляжную сумку и подбросили предметы".

"Спать на гранате с запалом и хранить обрез в своём сарае — весьма абсурдно… В фототаблице граната с запалом сначала лежит на полу, затем сфотографирована уже в одеяле", — подчеркнул Джамалдинов. Кроме того, по его словам, в протоколах имеются зачёркивания и исправления цифр.

Показания секретного свидетеля "Кузнецова" адвокат Власенко назвал "не выдерживающими никакой критики". "Показания зазубрены, являются ложными. Вероятно, это подлог, и никакого свидетеля "Кузнецова" вообще не существует", — высказался Джамалдинов.

Защита настаивает, что в отношении Василия Власенко было применено физическое и психологическое давление. Адвокат не согласился с результатами проверки, которая проводилась на местном уровне без участия представителей федерального СКР.

Сайхан Джамалдинов попросил коллегию судей вынести для Власенко оправдательный приговор по всем трем статьям обвинения.

В прениях и последнем слове Власенко заявил о даче признательных показаний под давлением.

"Меня... под пытками заставили дать показания... В основном обвиняли меня в принятии ислама и сказали, что "если я оставлю религию, то будет смягчение". Когда заставляли дать ещё одни показания, сказали, что я "не исправился"... За радикальный ислам — это обосновано не было. Была личная неприязнь сотрудников органов, потому что я русский и принял ислам. С родными по поводу религии не было разногласий, мы всегда поддерживали отношения. То, что в отношении сотрудников (правоохранительных органов) была какая-то ненависть — тоже не обосновано", — сказал подсудимый.

Вынесение приговора Василию Власенко назначено на 11.00 мск 30 июля.

* — организация признана террористической и запрещена в России судом.