Участники митинга в Багаевской. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла".

29 июля 2019, 20:05

Суд оштрафовал противника свалки в станице Багаевской

Соорганизатор митинга против свалки в станице Багаевской Ростовской области Василий Кибиткин оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения акции. Сам Кибиткин назвал дело сфабрикованным.

"Кавказский узел" писал, что 28 июля 500 человек вышли на митинг в станице Багаевской. Участники акции выступили против вывоза на территорию станицы мусора из других населенных пунктов Ростовской области, проблем с медициной и дорогами, отсутствия роддома и очистных сооружений. Соорганизатора акции Василия Кибиткина перед митингом обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ст.20.2. КоАП РФ) за проверку путевых листов у водителей, которые заезжали на свалку 13 июля.

"Нас было шесть человек, мы выезжали на свалку, где у водителей просили показать путевые листы. Многие водители нам так и не предоставили их, а те, кто показывал, они (листы) были либо чистыми, либо там было просто написано "Ростовская область". И вот за это меня теперь хотят осудить", - сообщил Кибиткин.

Суд в станице Багаевской признал активиста Василия Кибиткина виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и назначил ему штраф 20 тысяч рублей. Об этом сам Кибиткин сообщил корреспонденту "Кавказского узла".

"Дело против меня сфабриковано. Я пытался доказать в суде, что не являюсь организаторам митинга, который якобы был на местной свалке 13 июля. Свидетели, которых я пригласил, заявили, что всё произошло спонтанно: несколько человек пришли на мусорный полигон, чтобы зафиксировать, что на полигон вывозят мусор", - рассказал активист.

По словам Кибиткина, активисты просили водителей показать документы, которые предписывают им вывозить отходы на полигон в станице. "Но это не было митингом, а суд показания свидетелей не учел. Я также вижу нарушение в том, что протокол [об административном правонарушении] составили через 11 дней. Мне должны 1 августа на руки отдать решение суда и тогда я сразу начну обжаловать в областном суде. Я не признаю свою вину и считаю, что суд не смог ее доказать", - сказал Василий Кибиткин.

Поддержать Кибиткина в суде пришли 15 жителей станицы. Всех их без проблем пустили в зал, заседание прошло в спокойной обстановке.

Коммунист Алексей Ковалев был одним из тех, кто пришел в суд поддержать Кибиткина. После митинга 28 июля машины продолжают свозить мусор на свалку в станице, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Дорога проходит через станицу, примерно километр они едут, разбивают нам дорогу. Мало того, что они едут днем, они ездят и ночью, мешают людям спать. Сам полигон находится примерно в 1,2 км от станицы. На митинге мы составили петицию, и если она не остановит этот произвол, то мы будем продолжать проводить пикеты", - сказал Ковалев.

И.о. главы Багаевского района Юрий Мельников отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию со свалкой. Представитель администрации пообещала, что ситуацию прокомментирует уполномоченный сотрудник, но в течение дня 29 июля никто из чиновников с "Кавказским узлом" не связывался.

Примечание:

"Глава кубанской компании по переработке мусора осуждена за загрязнение земель", "Пикетчики выступили против мусорного полигона в Шахтах", "Претендент на пост главы Калмыкии раскритиковал власти за проблемы с мусором".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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