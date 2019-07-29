Суд оштрафовал противника свалки в станице Багаевской

Соорганизатор митинга против свалки в станице Багаевской Ростовской области Василий Кибиткин оштрафован на 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения акции. Сам Кибиткин назвал дело сфабрикованным.

"Нас было шесть человек, мы выезжали на свалку, где у водителей просили показать путевые листы. Многие водители нам так и не предоставили их, а те, кто показывал, они (листы) были либо чистыми, либо там было просто написано "Ростовская область". И вот за это меня теперь хотят осудить", - сообщил Кибиткин.

Суд в станице Багаевской признал активиста Василия Кибиткина виновным в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и назначил ему штраф 20 тысяч рублей. Об этом сам Кибиткин сообщил корреспонденту "Кавказского узла".

"Дело против меня сфабриковано. Я пытался доказать в суде, что не являюсь организаторам митинга, который якобы был на местной свалке 13 июля. Свидетели, которых я пригласил, заявили, что всё произошло спонтанно: несколько человек пришли на мусорный полигон, чтобы зафиксировать, что на полигон вывозят мусор", - рассказал активист.

По словам Кибиткина, активисты просили водителей показать документы, которые предписывают им вывозить отходы на полигон в станице. "Но это не было митингом, а суд показания свидетелей не учел. Я также вижу нарушение в том, что протокол [об административном правонарушении] составили через 11 дней. Мне должны 1 августа на руки отдать решение суда и тогда я сразу начну обжаловать в областном суде. Я не признаю свою вину и считаю, что суд не смог ее доказать", - сказал Василий Кибиткин.

Поддержать Кибиткина в суде пришли 15 жителей станицы. Всех их без проблем пустили в зал, заседание прошло в спокойной обстановке.

Коммунист Алексей Ковалев был одним из тех, кто пришел в суд поддержать Кибиткина. После митинга 28 июля машины продолжают свозить мусор на свалку в станице, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Дорога проходит через станицу, примерно километр они едут, разбивают нам дорогу. Мало того, что они едут днем, они ездят и ночью, мешают людям спать. Сам полигон находится примерно в 1,2 км от станицы. На митинге мы составили петицию, и если она не остановит этот произвол, то мы будем продолжать проводить пикеты", - сказал Ковалев.

И.о. главы Багаевского района Юрий Мельников отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию со свалкой. Представитель администрации пообещала, что ситуацию прокомментирует уполномоченный сотрудник, но в течение дня 29 июля никто из чиновников с "Кавказским узлом" не связывался.