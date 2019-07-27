Пристав в Сочи отложил выселение семьи Мартыновых

27 июля 2019, 03:55

Судебный пристав согласился отложить выселение супругов Мартыновых из пансионата в Сочи на трое суток. Мартыновым следует предоставить место в специализированном доме для инвалидов и пожилых людей, соответствующий запрос в мэрию подготовлен, заявил помощник депутата Госдумы Константина Затулина.

Как писал "Кавказский узел", супруги Мартыновы остались единственными жильцами в пансионате "Нептун", комнаты в котором ранее занимали олимпийские переселенцы и пострадавшие от стихийных бедствий. Администрация Сочи в суде добилась решения об их выселении без предоставления другого жилья. Мартыновы рассказали, что не могут арендовать или купить другое жилье из-за тяжелого заболевания главы семьи. 24 июля Наталье Мартыновой, которая вместе со своим супругом отказалась добровольно оставить комнату, стало плохо во время силового выселения. Врачи рекомендовали отложить выселение, но только до следующего дня, сказал пристав.

Сообщение о том, что семью в Сочи выселяют, поступило на смс-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Мой супруг после всех стрессов лежит. Ему надо в больницу и в поликлинику в связи с его заболеванием, но у него даже нет сил вставать и куда-то идти", - рассказала 26 июля корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Мартынова.

По ее словам, она тоже чувствует себя разбитой. "Мы ждали пристава ... но он не пришел. Это ожидание всегда стресс. Упаковали вещи в коробки", - сказала Мартынова. По ее словам, они с мужем "готовы переселиться хоть куда. Лишь бы была крыша над головой".

"Мне нельзя расстраиваться, болезнь прогрессирует. Но ситуация очень плохая.... Я выходить не буду, буду лежать. Пусть приходят приставы и выносят меня сам... Вещи везти нам некуда. Снять жилье нет денег", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Мартынов.

Он пояснил, что оставлять вещи в пансионате опасается, так как их сразу разворуют и семья останется без самого необходимого. "Отсюда выселяли людей на улицы и они оставляли свои вещи в пансионате... Пансионат не охраняется, поэтому бомжи и наркоманы воруют чужие вещи, бьют стекла, обдирают алюминиевую отделку с пансионата, чтобы сдавать как цветной метал за деньги», - рассказал Мартынов. По его словам, никто из бывших жильцов пансионата не нашел постоянное жилье.

Жительница Сочи Валентина Горбунова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что сочувствует Мартыновым. Она написала заявление депутату Госдумы Константину Затулину с просьбой помочь семье решить проблему с жильем.

"Люди пенсионного возраста, тем более, если один из них инвалид, не могут быть выселены на улицу", - считает помощник депутата, юрист Илья Гром. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что подготовил запрос в мэрию с просьбой рассмотреть вариант переселения Мартыновых в специализированный дом для инвалидов и пожилых людей. "Константин Затулин должен его подписать и мы отправим его в мэрию», - сказал Гром.

Представитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян сказал, что в мэрии будут «разбираться с этом вопросом». «Мы изучим ситуацию», - ответил он корреспонденту "Кавказского узла".

Пристав Владимир Нестеров рассказал, что согласен предоставить Мартыновым шанс по своей воле выселиться на улицу в срок до 29 июля.

"Я даю Мартыновым последнюю возможность съехать из пансионата добровольно... Меня могут наказать из-за них", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам пристава, он лишь исполняет решение суда.

"Я готов оказать содействие Мартыновым. Если они найдут место, куда будут переезжать, то я найду им даже бесплатно машину и помогу бесплатно вывезти их вещи», - сказал Нестеров.