Самолет МиГ-29. Фото: Coert van Breda https://ru.wikipedia.org

26 июля 2019, 10:44

Минобороны Азербайджана приостановило учебные полеты после крушения МиГ-29

Учебно-тренировочные полеты военных летчиков в Азербайджане приостановлены до выяснения причин крушения самолета МиГ-29, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана вечером 24 июля потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. 25 июля Минобороны страны сообщило, что, по предварительной версии, самолет упал в Каспийское море, ведутся поиски пилота.

"До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полеты авиационных средств ВВС Азербайджана. В то же время несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке", - цитирует представителя Минобороны Азербайджана РИА Новости.

В поисках пилота МиГ-29 участвуют, в том числе корабли Военно-морских сил и вертолеты ВВС страны. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе) УК Азербайджана. Для расследования причин крушения самолета создана следственная группа, пишет сегодня ТАСС.

Примечание:

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