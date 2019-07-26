Минобороны Азербайджана приостановило учебные полеты после крушения МиГ-29

26 июля 2019, 10:44

Учебно-тренировочные полеты военных летчиков в Азербайджане приостановлены до выяснения причин крушения самолета МиГ-29, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана вечером 24 июля потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета. 25 июля Минобороны страны сообщило, что, по предварительной версии, самолет упал в Каспийское море, ведутся поиски пилота.

"До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полеты авиационных средств ВВС Азербайджана. В то же время несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке", - цитирует представителя Минобороны Азербайджана РИА Новости.

В поисках пилота МиГ-29 участвуют, в том числе корабли Военно-морских сил и вертолеты ВВС страны. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе) УК Азербайджана. Для расследования причин крушения самолета создана следственная группа, пишет сегодня ТАСС.